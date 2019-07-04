ПФР: работающие пенсионеры могут не торопиться с увольнением

В Орловской области опять распространяется информация о том, что если работающий пенсионер не уволится в ближайшее время, то впоследствии, когда он все-таки решит оставить работу, ему не произведут перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций.

Отделение ПФР по Орловской области сообщает: подобные сведения не соответствует действительности.

Отделение ПФР по Орловской области информирует: Федеральный закон, касающийся изменения пенсионного возраста, от 03.10.2018 г. №350-ФЗ, а также какие-либо другие нормативно-правовые документы не предусматривают ничего нового в порядке индексации пенсий работающим пенсионерам.

Другими словами: для работающих пенсионеров осталось все по-прежнему. Их страховые пенсии не подлежат индексации до тех пор, пока они осуществляют трудовую деятельность. Однако, если пенсионер прекращает работу, то страховую пенсию ему пересчитывают с учетом всех индексаций, прошедших во время его работы. Законодательством предусмотрено, что уволившийся пенсионер должен получать пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы, напоминает региональное Отделение ПФР.