12 марта 2020



ПФР рассказал о новых правилах выплаты из материнского капитала

Отделение ПФР по Орловской области напоминает: в 2020 году правила распоряжения средствами МСК на получение ежемесячной выплаты изменились. В частности, увеличилась продолжительность выплаты и изменилась сумма необходимого для получения выплаты среднедушевого дохода семьи.

Начиная с 2020 года, право на получение ежемесячной выплаты приобретут семьи, у которых среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Орловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Данная сумма составляет 22 248 рублей.

Кроме того, увеличена продолжительность выплаты. Теперь владелец сертификата имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ней.

Для тех, кто обратится за назначением ежемесячной выплаты из средств МСК в 2020 году, ее размер составит 10 316 рублей — это величина прожиточного минимума для детей, установленная в Орловской области за II квартал 2019 года.

Важно помнить, что ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения (с полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ПФР), информирует пресс-служба регионального Отделения ПФР.

 

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Опубликовано 12 Мар 2020 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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