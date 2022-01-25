ПФР разъяснил порядок новых выплат

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Эти выплаты получают 5 категорий граждан:

• неработающие граждане, имеющие детей;

• лица, подвергшиеся воздействию радиации;

• реабилитированные лица;

• инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

• военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года ПФР произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на общую сумму свыше 64 млн. руб. для более чем 77 тыс. получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по утвержденному графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 года в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.

В феврале деньги поступят только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств будет по графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Орла, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 4-го числа. За январь 2022 года это пособие Екатерина должна была получить 4 февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 4 числа.

В отдельных случаях средства могут быть не зачислены кредитными организациями из-за расхождений в реквизитах счета, в связи с чем может потребоваться предоставить в клиентские службы ПФР новые реквизиты.

По всем вопросам, связанным с получением передаваемых мер, можно обратиться по телефонам 8 (4862) 72-93-07, 8 (4862) 72-93-08, через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000 или в официальные аккаунты Отделения ПФР по Орловской области в социальных сетях.