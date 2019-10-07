ПФР: СНИЛС сохраняет своё действие

Гражданам нет необходимости обменивать свои «зеленые карточки» на какой-либо иной документ. СНИЛС сохраняет свое действие.

На протяжении более 20 лет факт регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования подтверждался страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), которое в народе называли «зеленой карточкой» .

1 апреля 2019 года Федеральным законом №48-ФЗ были внесены изменения в законодательство об индивидуальном (персонифицированном) учете, которые отменили страховое свидетельство.

Так как СНИЛС требуется при получении многих услуг, граждан волнует вопрос: «А что же взамен? Как человеку подтвердить факт регистрации в качестве застрахованного лица?»

Отделение ПФР по Орловской области сообщает, что разработан и утвержден новый документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе индивидуального (персонифицированного), который начал выдаваться при обращении гражданина в территориальные органы ПФР начиная с 29 сентября 2019 г.

Кроме того у граждан есть возможность через личный кабинет на официальном сайте ПФР получить уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета в электронном виде.

Также нужно иметь в виду, что нет необходимости обменивать имеющиеся страховые свидетельства. Они сохраняют свое действие и являются документами, подтверждающими регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

По информации Отделения ПФР по Орловской области