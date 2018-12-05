ПФР «успокоил» врачей и учителей по поводу досрочной пенсии

В связи с принятием нового закона многих работников образования и здравоохранения волнует вопрос — останется ли за ними право на пенсию «по выслуге». Пресс-служба ПФР пояснила, что для педагогических и медицинских работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. При этом будет постепенно увеличиваться (от 6 месяцев до 5 лет) – срок обращения за пенсией. Новый срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 25 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.

Таким образом, год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2028 год и далее, по истечении определенного срока, с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам срок выхода на пенсию будет сдвигаться: в 2019 году на 6 месяцев, в 2020 году на 1 год 6 месяцев, в 2021 году на 3 года, в 2022 году на 4 года, в 2023 и последующие годы на 5 лет.

Например: Врач в центральной районной больнице, расположенной в городе, выработал требуемые 30 лет выслуги 25 сентября 2019 года. На указанную дату имеется требуемая величина ИПК. В этом случае право на досрочную пенсию может быть реализовано не ранее 26 марта 2020 года, то есть 25 сентября 2019 года + 6 месяцев.