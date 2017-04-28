ПФР: Воспитание приемных детей может считаться работой

В отдельных случаях органы опеки и попечительства заключают с опекуном или попечителем ребенка договор о приемной семье, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг. Данный документ предусматривает выплату вознаграждения опекунам, попечителям и приемным родителям, — сообщили в пресс-службе ПФР.

Более того, выплаты, которые начисляются и производятся органами опеки и попечительства в пользу приемных родителей, являются объектом обложения страховыми взносами. То есть опекуны и попечители, у которых заключен «возмездный» договор с органами опеки, подлежат пенсионному страхованию и относятся к категории работающих. А это значит, что время ухода за приемными детьми включается в страховой стаж, при условии уплаты страховых взносов в ПФР, и учитывается при определении права на страховую пенсию и ее размера.

Однако есть одно «но», о котором необходимо помнить опекунам и попечителям, заключившим «возмездный» договор с органами опеки. Дело в том, что данная категория граждан нередко претендует на получение компенсационной выплаты за осуществление ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком, достигшим возраста 80 лет. Гражданин, осуществляющий такой уход, должен являться лицом трудоспособным и неработающим. Так вот, поскольку опекуны и попечители, заключившие «возмездный» договор с органами опеки, относятся к категории работающих, права на получение компенсационной выплаты они не имеют.

В тоже время неработающему опекуну или попечителю, осуществляющему опеку на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе, компенсационная выплата может быть установлена, — добавили в ПФР.