21 декабря 2018



ПФР: Выплата пенсий орловцам в январе пройдет по обычному графику

Выплата пенсий и других социальных выплат в Орловской области приходится на период с 4-го по 23-е числа каждого месяца. В январе 2019 года, несмотря на длительные выходные, привычный график не претерпит никаких изменений, — заявили в пресс-службе ПФР.

— Граждане получат пенсии в те числа месяца, в которые привыкли получать всегда, – рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Орловской области Светлана Ставцева.

Напомним, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 7,05%. Таким образом, с 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87 руб. 24 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (без учета соответствующих повышений) будет установлен в сумме 5334 руб. 19 коп.

— Обращаем внимание граждан на то, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, — уточнила Светлана Ставцева.

Порядок индексации страховых пенсий работающим пенсионерам остался без изменений. Им индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии производиться не будет. Однако после прекращения ими трудовой деятельности, суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии будут пересчитаны с учетом всех индексаций, прошедших во время их работы.

C 1 января 2019 года неработающим пенсионерам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности увеличится на 25 процентов.

– Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности за работу в сельском хозяйстве неработающим пенсионерам будет осуществлен с 1 января 2019 года без подачи заявления при наличии в выплатном деле необходимой информации При этом важно отметить, что пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года, — добавила Светлана Ставцева.

 

В Орле повысится стоимость проезда
Личный кабинет ИП теперь доступен в мобильном приложении
Орловцев снова ждет непогода
Опубликовано 21 Дек 2018 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"