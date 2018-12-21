ПФР: Выплата пенсий орловцам в январе пройдет по обычному графику

Выплата пенсий и других социальных выплат в Орловской области приходится на период с 4-го по 23-е числа каждого месяца. В январе 2019 года, несмотря на длительные выходные, привычный график не претерпит никаких изменений, — заявили в пресс-службе ПФР.

— Граждане получат пенсии в те числа месяца, в которые привыкли получать всегда, – рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Орловской области Светлана Ставцева.

Напомним, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 7,05%. Таким образом, с 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87 руб. 24 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (без учета соответствующих повышений) будет установлен в сумме 5334 руб. 19 коп.

— Обращаем внимание граждан на то, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации, — уточнила Светлана Ставцева.

Порядок индексации страховых пенсий работающим пенсионерам остался без изменений. Им индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии производиться не будет. Однако после прекращения ими трудовой деятельности, суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии будут пересчитаны с учетом всех индексаций, прошедших во время их работы.

C 1 января 2019 года неработающим пенсионерам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности увеличится на 25 процентов.

– Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности за работу в сельском хозяйстве неработающим пенсионерам будет осуществлен с 1 января 2019 года без подачи заявления при наличии в выплатном деле необходимой информации При этом важно отметить, что пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года, — добавила Светлана Ставцева.