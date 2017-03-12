Пиар-пляски на костях

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

Шатиловская опытная станция, которую по научно-методическому уровню, точности и глубине проводимых исследований сравнивали со старейшим научным учреждением Англии – Ротамстедской станцией, приходит в окончательный упадок. Однако бедственное положение авторитетного, известного на всю страну учреждения не мешает областным чиновникам в очередной раз устраивать пляски на костях Шатиловской СХОС. Здесь снова планируется пиар-проект в рамках ежегодно проводимого аграрного форума с приглашением ведущих ученых-селекционеров и представителей крупнейших предприятий АПК.

Со слов представителей компаний-экспонентов 2016 года, к ним вновь поступают звонки от некоего Дмитрия Шамшурова (по информации «ОС», ближайшего соратника высокопоставленных орловских аграрных чиновников) с предложением поучаствовать в 2017 году в аналогичном мероприятии. Многие от участия отказываются, так как несут большие расходы на экспонирование техники. Отдачи от проекта нет: основной контингент – ученые по линии ФАНО и приглашенные губернатором Потомским политики, которые не являются целевой аудиторией компаний-участниц, им нужны потенциальные покупатели техники.

Международный проект «Шатилово-121»

Напомним, в прошлом году Шатиловская СХОС переживала нашествие «випов» всех мастей в связи со своим 120-летием. Разруха, которая царила вокруг, гостеприимного орловского губернатора Вадима Потомского и его окружение не смущала: они пиарили селекционные достижения орловских ученых и охотно делились с аграриями из других регионов «опытом» возделывания зернобобовых культур. Мероприятие с гордостью назвали международным.

120-летняя Шатиловка могла бы позавидовать жизнерадостности орловских чиновников, если бы не оказалась на этом празднике чужой. Материально-техническая база станции давно находится в плачевном состоянии, семяочистительное оборудование 50-х годов прошлого века морально и физически устарело, из тяжелой техники – полтора работающих советских трактора на 3 тыс. га земли… В помещениях СХОС для хранения семян сгнившие полы, рушатся стены, их заделывают клеенкой. Из-за недостатка техники урожай в «юбилейном» году был убран не вовремя, поэтому качество зерна сильно пострадало; с опозданием был проведен сев озимых культур. Работники предприятия не скрывали, что летом поля зарастают сорняками, урожай символический, так как денег на удобрения нет. На опытных полях используется ручной труд, вся красота опытных делянок обеспечивается тяпками (мотыгами) людей, работающих за символическую зарплату. Уникальные лиственничные, березовые леса, посаженные ещё управляющим Майером, не ухожены, местами засыхают.

На протяжении последних лет молочное животноводство, некогда приносившее немалые доходы, доведено до ручки. Причем долгое время эта информация областными властями не озвучивалась: лейкозные коровы статистику не портили. Более того, по информации «ОС», чиновники настоятельно «просили» Шатиловку от больных животных не избавляться. Только в 2016 году, после того как о плачевном положении Шатиловки написали СМИ, управление пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области вынужденно сообщило: «Ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории хозяйства государственного научного учреждения «Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция» ВНИИ зернобобовых культур Россельхозакадемии установлены приказом Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2012 года № 77. ГНУ «Шатиловская СХОС» является организацией, неблагополучной по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота».

Тем не менее «на 1 января 2016 года в хозяйстве насчитывалось 450 голов крупного рогатого скота, из них 160 коров. По информации на 21 ноября 2016 года, в хозяйстве 203 головы крупного рогатого скота, в том числе 116 коров,

девять коров (откорм), семь нетелей, 71 телка (2013–2016 года)».

Эта информация и есть подтверждение того, что лейкозный скот держали, как могли, до последнего, чтобы не портить показатели областным чиновникам.

На оздоровление и обновление стада собственных денег не было и нет, СХОС никто не помогает.

С начала этого года Шатиловская СХОС полностью избавляется от поголовья КРС. Впрочем, по заверению властей, слова которых цитирует пресс-служба губернатора: «…хозяйство планирует дальнейшее развитие отрасли молочного скотоводства. В связи с этим уже имеется договоренность с руководством ООО «Малиновское» Краснозоренского района о поставке

70 голов маточного поголовья молодняка крупного рогатого скота для последующего восстановления дойного стада».

И, чтобы жители Новодеревеньковского района и работники станции вдруг не подумали, что главный по региональному АПК Дмитрий Бутусов найдет на эти цели хоть какие-то деньги, уточняется, что «закупка поголовья будет производиться за счет средств, полученных от реализации имеющегося поголовья».

Очевидно, что с коровами в Шатиловке будет покончено. Вот только что делать людям, чьи рабочие места сократились с уничтожением молочного животноводства на Шатиловской СХОС? Очевидно, дожидаться лета и браться за мотыги – тем более, что такому роду деятельности креативный Бутусов обязательно придумает какое-нибудь название. Мы даже можем это название подсказать: «Проект «Шатилово – 121», ведь на полях станции за неимением техники понадобятся мозолистые руки новодеревеньковских крестьян, которым некуда больше идти. Вот только даже при помещике Шатилове они были вольнонаемными, а не крепостными.

О спонсорах и «партнерах»

По злой иронии, основным видом деятельности одного из якобы партнеров форума «Шатилово-120» ООО «ЦентрАгроПроект» является «разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», ну и ещё около 30 дополнительных видов деятельности.

Эта загадочная сельхозорганизация, руководителем которой является некий Николай Фучеджи, появилась в Орловском регионе недавно. Об успехах «ЦентрАгроПроекта» на ниве сельского хозяйства пока нигде не сообщается (подозреваем, что таковых просто нет, как и успехов у еще как минимум трех предприятий, где Фучеджи является генеральным директором), однако в Шатиловском форуме, как выяснилось, эта организация принимала самое деятельное участие.

По информации «ОС», Фучеджи является давним другом и соратником Дмитрия Бутусова и Юрия Сидыганова – нынешнего руководителя Департамента сельского хозяйства. И по какому-то случайному совпадению редкая для Орла фамилия Фучеджи всплывает всякий раз там, где развивают активную деятельность и Бутусов, и Сидыганов. Опять же совершенно случайно «ЦентрАгроПроект» оказался зарегистрированным по тому же адресу, что и орловская компания «РеАкция», которую Бутусов решил привлечь в качестве основного исполнителя проекта «Шатиловка-120». Ранее чиновник отказался от услуг воронежской пиар-компании, которая организовывала техническую часть проекта Шатиловского Дня поля и демо-показ новинок сельхозтехники в 2015 году.

Нам почему-то кажется, что успешный опыт воронежцев по поиску спонсоров проекта нашими чиновниками был взят на заметку, но на выходе он получился еще успешнее – благодаря административному ресурсу. Подозреваем также, что совместными усилиями наши чиновники и их помощники- «аграрии» сбор денег с участников форума провели также успешно, поскольку основные спонсоры мероприятия искренне полагали, что жертвуют немалые средства на цели возрождения Шатиловской СХОС.

Кстати, бюджет мероприятия был тщательно засекречен, хотя, по отзывам экспонентов выставки, оплатившим свое участие в ней, можно предположить, что было собрано более семи миллионов рублей. Сколько при этом заплатили коммуникационному агентству за организацию мероприятия, остается тайной. К слову, по признанию воронежского организатора аналогичного мероприятия в 2015 году, затраты на его проведение тогда составили 1,2 млн рублей. Не думаем, что за год они могли вырасти значительно.

Держись, Шатиловка!

Похоже, что спонсорские деньги были направлены не на модернизацию материально-технической базы Шатиловки, а оказались в чьих-то карманах.

Есть вопросы по поводу участия в форуме компании «ЦентрАгроПроект», которая позиционировалась на сайте «Шатилово» как партнер мероприятия: эта организация де-факто даритель или «собиратель»?

Почему при экс-губернаторе Строеве было возможно выделение средств областного бюджета на Шатиловку, пусть даже на возвратной основе, а при Потомском нет? Это был своего рода кредит на развитие предприятия.

Наверное, при желании можно разработать и систему грантовой поддержки научных учреждений, которая не противоречила бы бюджетному кодексу? Ведь поддерживают же, к примеру, казаков, в том числе и новодеревеньковских, так почему бы науку не поддержать? Или Шатиловка, также как и ВНИИ плодовых культур и ВНИИЗБК, агрофирма Мценская, нужны чиновникам только для самопиара и коммерческой выгоды?

…Шатиловке, пережившей Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну, забвение перестроечных лет, можно пожелать только одно – держаться. А спонсорам предстоящих мероприятий, которым не безразлична судьба Шатиловской СХОС, наверное, стоит потребовать от чиновников прозрачности бюджета и целевого направления средств на развитие станции.

Подготовила Наталья Зарубина.

Фото из социальной сети ВК

К сведению:

Бренд «Шатилово» был раскручен задолго до прихода в область команды Потомского. В апреле 1996 года Егор Строев поддержал инициативу администрации Новодеревеньковского района, и президентом Российской Академии сельскохозяйственных наук

Г. А. Романенко был подписан приказ о восстановлении Шатиловской опытной станции, которой тогда исполнилось 100 лет. С тех пор Шатиловский День поля и Ярмарка сортов стали ежегодным мероприятием, на которое съезжались ведущие ученые, аграрии и производственники со всей страны.

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция была организована в 1896 году в числе первых четырех государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения помещиков Шатиловых в с. Моховом Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области). Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приемы земледелия, здесь зародилось почвозащитное лесоразведение. Свое официальное название станция получила при ее основании в честь Иосифа Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства. Первые три года станцией заведовал Глеб Филиппович Нефёдов.

Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, социальной инфраструктуры станции.

В.В. Винер (руководил станцией с 1899 по 1906 гг.) разработал первую программу опытной работы по определению потребности растений в основных элементах питания, изучению севооборотов, обработки почвы и разработки приёмов возделывания 18 полевых культур.

А.Н. Лебедянцев возглавлял Шатиловку 20 лет (1906–1926). В это время фактически определилось лицо станции и расцвет её научной деятельности. Выдающимся вкладом А.Н. Лебедянцева в агрономическую науку, развитие отечественной агрохимии являются его многолетние классические опыты по динамике плодородия выщелоченных черноземов, работы в области изучения биологии отдельных растений, особенно гречихи.

А.Н. Лебедянцев оставил для российской агрономической науки богатейшее научное и литературное наследие. Многолетний стационарный опыт А.Н. Лебедянцева сохранился на опытной станции до настоящего времени, на нем установлен мемориальный памятный знак.

Мировую известность Шатиловская опытная станция приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы семеноводства в России. Организатором и непосредственным исполнителем этих работ был Пётр Иванович Лисицын.

За двадцать лет работы на станции (1908–1929) (директором с 1926 по 1929 гг.) П.И. Лисицын создал сорта основных сельскохозяйственных культур – ржи, овса, вики, клевера, люцерны, конопли, льна, гречихи, которые долгое время не имели конкурентов. Так, рожь Лисицына сохранялась в районировании 43 года, гречиха Богатырь, районированная с 1938, и клевер Среднерусский (с 1931 г.) внесены в Госреестр РФ до настоящего времени.

Разработанный П.И. Лисицыным проект Положения «Шатиловской Госсемкультуры», утвержденный Декретом в 1922 году, был положен в основу Общероссийской системы семеноводства сельскохозяйственных культур.

За выдающиеся работы в области селекции и семеноводства П.И. Лисицыну в 1929 г. было присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, а в 1935 г. он был избран действительным членом (академиком) ВАСХНИЛ, в 1948 г. ему была присуждена Государственная премия за разработку научных основ селекции клевера, начатую на Шатиловской опытной станции.

Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и европейской научной общественностью.

Но самой ценной характеристикой Шатиловки всегда были преемственность, сохранение и продолжение традиций, постоянный поиск и решение основных проблем.

Здесь работали известные российские ученые В.Н. Хохлов, Г.В. Копелькиевский, Э.Д. Неттевич, А.В. Пухальский, Г.А. Закладный, И.М. Орлов, Н.А. Рюриков, Н.В. Фесенко, В.П. Орлов. В.Н. Штурм, М.И. Авдеева, М.Ф. Галаева, Н.Н. Коровецкая и многие-многие другие.