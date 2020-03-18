Пир во время чумы

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

14 марта пресс-служба фракции ЛДПР в Государственной думе опубликовала заявление, в котором предложила поставить перед Минюстом вопрос о запрете деятельности КПРФ на всей территории России. Поводом для столь радикального требования стала деятельность Коммунистической партии в отдельно взятом регионе – Орловской области, где КПРФ провела так называемый международный экономический форум. В самый разгар пандемии коронавируса. Наплевав, как говорится в заявлении либерал-демократов, на правила карантина.

«В условиях, когда весь мир встал на борьбу с пандемией, целые страны закрывают границы, везде введены особые условия… В России также принимаются серьезные меры, чтобы остановить заразу. Отменяются многолюдные мероприятия, занятия в школах, тысячи рейсов. И в это время КПРФ проводит экономический форум в Орле, собрав туда сотни делегатов из многих городов России и других стран. Это диверсия, которая будет способствовать только распространению заразы», — говорится в тексте.

Можно быть сторонником или противником ЛДПР, можно быть поклонником или оппонентом ее лидера Владимира Жириновского, но пребывая в здравом уме и трезвой памяти нельзя не признать заявление фракции ЛДПР справедливым. Особенно если при этом вы являетесь жителем Орловской области. Собственно, именно орловчане первыми и задались вопросом, в чем была необходимость собирать несколько сотен делегатов, в том числе и иностранных (в частности, из Китая) в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Этот вопрос в разных вариациях они задали губернатору Клычкову, не преминувшему похвастаться проведенным мероприятием в Инстаграмме. «Большинство населения подопечной вам области ничего не понимает в актуальности экономического форума в Орле», — сообщила главе региона одна из пользователей соцсети и попала в точку. Орловчанам, шестой год живущим под чутким управлением «красных» губернаторов, действительно сложно понять, почему для проведения форума был выбран глубоко депрессивный регион с вымирающим населением, отсутствием рабочих мест, зарплат, с разрушенной инфраструктурой, с катастрофической нехваткой бюджетных средств буквально на все.

Ответ всем непонимающим дала пресс-служба губернатора-коммуниста Клычкова, разъяснившая, что, оказывается, «в центре внимания участников форума были стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе». Главный стратег и гость форума коммунистический лидер Геннадий Зюганов заявил, что делегаты собрались, чтобы «обсудить важнейшие вопросы развития России и противостояния кризису». Обсуждение началось с доклада Клычкова, выдержанного в лучших традициях партийных съездов времен КПСС: «красный» губернатор доложил товарищам по партии о росте производства, намолоте зерновых, валовом сборе сахарной свеклы, вводе квадратных метров жилья – словом о том, о чем жители области слышали неоднократно, но что на их благосостоянии никак не отразилось. Напротив, совсем недавно, в конце 2019 года, профессор МГУ, доктор наук Наталья Зубаревич, выступавшая в Совете Федерации с докладом на тему «Тенденции развития российских регионов», назвала Орловскую область регионом без конкурентных преимуществ. По информации Натальи Зубаревич, в области наблюдается кризисный спад инвестиций (примерно на 3%), кризисный спад промышленности (почти на 10%), кризисный уровень роста бедности (порядка 13%, беднее нас живут лишь в Смоленской и Ивановской областях ЦФО), а доходы населения – на уровне 2008 года.

Заметим, доклад Натальи Зубаревич касался периода с 2014 по 2018 год, то есть времени, когда в Орловской области реализовывали свой управленческий потенциал именно губернаторы-коммунисты. Тем не менее коммунистический босс Геннадий Зюганов в своей речи на форуме заявил, что орловский губернатор Клычков «показывает положительный пример», впрочем, как и остальные представители партии в лице уволенного губернатора Иркутской области Сергея Левченко, действующего главы Хакасии Сергея Коновалова, председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, пытавшегося баллотироваться в президенты Павла Грудинина, члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина и других не менее выдающихся личностей. Почему на форум не пригласили «успешного» предшественника Клычкова на губернаторском посту – досрочно уволенного с должности экс-губернатора Потомского, осталось загадкой.

Официальной информации об итогах экономического форума нам найти так и не удалось. Неофициально о них сообщил на своей странице в Фейсбуке Андрей Клычков: «В целом форум стал действенной площадкой для конструктивного диалога, реальным механизмом выработки рекомендаций для определения дальнейшего поступательного развития России, повышения уровня и качества жизни её граждан».

Почему рекомендации нельзя было выработать дистанционно, не собирая массу функционеров в одном месте и не подвергая граждан риску заражения опасной вирусной инфекцией, осталось неясным. Как неясно и то, закроют ли в карантин коммунистических делегатов…

Тем временем:

«Орелград»: Клычкова обязали ограничить массовые мероприятия

Соответствующее постановление подписала глава федерального Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач России Анна Попова обязала губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий в российских регионах в связи с угрозой распространения коронавируса. В постановлении также отмечается, что власти региона должны проверить всех россиян, которые вернулись из Европы в течение 14 дней. Документ опубликован на официальном сайте публикации правовых актов.

Постановление Роспотребнадзора датировано 13 марта, но зарегистрировано только 16 числа. Между тем, с 14 по 15 марта в Орле прошел международный экономический форум. На него губернатор Клычков и глава КПРФ Геннадий Зюганов собрали большое количество делегатов, в том числе – и из очагов коронавируса: Китая, Италии, а также регионов России, неблагополучных по коронавирусу, таких, как Москва и Хакасия(…)

ИА «Орелград»

В тему:

Нет, ну ваще, Россия по колену,

И вирусы, и прочая ботва.

Орлу сулят большие перемены,

Владетели, оперившись едва.

В две тысячи шестнадцатом съезжались,

А нынче наш (по форумам мастак)

Собрал к нам коммунистов всем на зависть!

Зюганов был, ведь без него никак.

Чего решили – завтра мы узреем,

Китайский рис возможно подвезут,

А из Италии не то галантерею,

Не то прогноз на шарм и на уют.

Коронавирус пусть в Москве Собянин

Ничтожит по возможностям своим,

А мы беречься от него не станем,

Придёт и ладно, главное – чёрт с ним!

Маршрутки типа снова под контролем,

На «Дружбе» есть прорывы всех работ,

У нас всё класс, в формате «Гуляй поле»,

Ни дать, ни взять – зюгановцам везёт!

Клава Шифер