Пир во время чумы

№22 (515) от 11 июля 2018 г.

В то время, когда наши чиновники праздновали аграрную неделю, дни районов области и Всероссийский день поля в Липецкой области, в Орловском регионе произошла целая серия вспышек опасных инфекционных заболеваний животных. Регион «накрыли» птичий грипп, африканская чума свиней и бешенство. Напомним, птичий грипп и бешенство – заболевания, которые передаются от животных человеку.

В период с 22 июня ( в этот день была зафиксирована вспышка птичьего гриппа в г. Ливны) официальный портал Орловской области в разделе «Главное» сообщал нам об усилении мер борьбы с птичьим гриппом и победной локализации очага, о ярмарке сортов, об обсуждении уборочных работ с премьером Медведевым, об открытии спартакиады пенсионеров России, о фестивале «Семейный хоровод», об укусах клещей и о космическом бадминтоне с космонавтом Мисуркиным.

В это же время в разделе «Законодательство» областного портала один за другим появлялись приказы врио и и.о. врио о введении ограничительных мер на территории области в связи со вспышками опасных заболеваний.

«Нам удалось локализовать»

Итак, вспышка птичьего гриппа в г. Ливны Орловской области была зафиксирована 22 июня. В этот же день указом главы региона Андрея Клычкова на территории муниципального образования был введён карантин и утверждён план профилактических мероприятий.

Уже 5 июля пресс-служба отчитывается о ликвидации вспышки и цитирует врио Клычкова: «Нам удалось локализовать вспышку гриппа птиц, избежать негативных последствий и для сельского хозяйства области, и для здоровья людей. К сожалению, от подобных случаев возникновения опасных заболеваний нельзя застраховаться полностью, но меры по ликвидации последствий подобных угроз нами отработаны».

Отработанные «меры» привели к тому, что грипп птиц распространился на территории еще трех районов Орловской области. Уже 6 июля исполняющий обязанности временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Александр Бударин подписывает указы об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области. В зону действия кроме Ливенского попадают территории Верховского, Свердловского, Мценского районов.

9 июля Роспотребнадзор попытался успокоить жителей области и разместил на своём сайте информацию следующего содержания: «Управлением Роспотребнадзора по Орловской области по результатам рассмотрения информации из Управления ветеринарии Орловской области о выявлении антигена гриппа птиц типа А (Н5) в биологическом материале птицы в пяти личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории Мценского, Верховского и Свердловского районов, организовано проведение комплекса мер с целью предупреждения возможности преодоления вирусом межвидового барьера между птицей и человеком. В соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Орловской области медицинскими работниками проведен первичный осмотр контактных лиц в очагах и организовано медицинское наблюдение. При первичном осмотре и по состоянию на 9.08.2018 года (вероятно, все-таки 9.07.2018 года. – Прим. ред.) лица с признаками ОРВИ и конъюнктивита не выявлены. Результаты исследования клинического материала, отобранного у лиц, контактировавших с инфицированной птицей, на вирусы гриппа птиц отрицательные».

Напомним, ранее, 29 июня, врио губернатора Клычков подписал указ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области».

Отдельные территории в пределах административных границ Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области, в том числе села Вендерево, деревень Конотоп, Макеево, поселка Мирный, хутора Слободского, Богородского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, в том числе села Богородского, непосредственно прилегающие к эпизоотическому очагу в радиусе пяти километров от границ эпизоотического очага, отнесены к первой угрожаемой зоне;

территории в пределах административных границ Короськовского, Гуторовского, Ретяжского сельских поселений Кромского района Орловской области, Богородского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, Воронецкого, Жерновецкого сельских поселений Троснянского района Орловской области, Кошелевского, Никольского сельских поселений Свердловского района Орловской области, кроме территорий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, ко второй угрожаемой зоне.

3 июля 2018 года исполняющий обязанности временно исполняющего обязанности губернатора области Александр Бударин подписывает указ №377 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на отдельных территориях Орловской области». Согласно указу, территория личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Большое Юрьево Алехинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области, признается эпизоотическим очагом по бешенству животных; территория деревни Большое Юрьево Алехинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области, прилегающая к эпизоотическому очагу, – неблагополучным пунктом по бешенству животных.

В этот же день, 3 июля 2018 года, подписывается указ №378 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на отдельных территориях Орловской области» на территории личного подсобного хозяйства в деревне Подбелевец Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области, эпизоотическим очагом по бешенству животных; территория деревни Подбелевец Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области, прилегающая к эпизоотическому очагу, признается неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Ряд приказов о введении карантина был опубликован только через несколько дней после их подписания, то есть после официально зарегистрированных вспышек. В это же время оперативно публиковались информационные материалы, свидетельствующие о бурной деятельности на благо Орловской области (как любит говорить врио) как самого главы региона, так и его команды эффективных менеджеров, доставшихся в наследство от Вадима Потомского.

Отреформирована и секвестирована

Подконтрольная зампреду по агропромышленному комплексу Дмитрию Бутусову ветслужба была отреформирована и секвестирована до такой степени, что теперь она просто не в состоянии справляться с опасными заболеваниями животных, о чем «Орловская среда» писала неоднократно. Окончательное обнищание ветслужбы, отсутствие системного подхода в работе ведёт не только к экологической, но и экономической катастрофе. Свидетельство «эффективной» работы «эффективных» менеджеров – африканская чума свиней, которая гуляет по Орловской области вот уже в течение нескольких лет, периодически исчезая и снова появляясь. Все это время свиноводческие предприятия Орловской области с высоким уровнем защиты держат глухую оборону, а мелкие хозяйства лишаются единственного источника дохода. Сообщения о бешенстве животных приходят чуть ли не еженедельно, как сводки с фронтов. «Локализованный» в Ливнах птичий грипп распространился еще на несколько районов Орловской области.

Если карантин продлится, селяне не смогут беспрепятственно вывозить свою продукцию, а значит, личные подсобные хозяйства, фермеры и сельхозорганизации будут ограничены в вывозе не только животноводческой продукции, но и зерна нового урожая. Таким образом, новые финансовые убытки неизбежны.

Дмитрий Бутусов, курирующий ветслужбу, как всегда, ни при чем. Ему отводится особая роль – организовывать и модерировать праздники, выставки, презентации, а также выступать с докладами о трех миллионах тонн зерна и инвестициях. Последние – в свете появления в регионе сразу нескольких видов особо опасных для людей и животных инфекций: высокопатогенного гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы, африканской чумы свиней и бешенства домашних животных – становятся все более «реальными».

Наталья Зарубина