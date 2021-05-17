Пишите письма – прокурор проверит

№21 (645) от 30 июня 2021 г.

В уездном городе Болхове произошла история, каких на Орловщине, пожалуй, еще не случалось. Мэр Болхова коммунист Скворцов обвинил целую Общественную палату Болховского района в том, что она… препятствует реализации нацпроекта! И не просто обвинил, так сказать, в запале, а обратился в прокуратуру и попросил надзорный орган применить к общественникам меры прокурорского воздействия! А все из-за того, что члены Общественной палаты еще в марте месяце попросили мэра… пилить поменьше деревьев.

Дело в том, что в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная среда» в городе Болхове реализуется проект благоустройства общественной территории «Сад «Городок». Как это в последнее время принято в Орловской области, благоустройство началось с массового выпила деревьев. Этому и воспротивились члены Общественной палаты Болховского района. Что происходило дальше, они рассказали в своем письме на имя губернатора Андрея Клычкова, текст которого «Орловская среда» публикует ниже.

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Информируем Вас о том, что глава города Болхова Б. А. Скворцов обратился в прокуратуру Болховского района за мерами прокурорского воздействия к членам Общественной палаты Болховского района, которые, по его мнению, препятствуют реализации проекта «Сад «Городок». Идет расследование. Двух наших коллег и корреспондента районной газеты уже допросили.

Обеспокоенные массовой вырубкой деревьев, 30 марта мы письменно обратились к мэру с просьбой встретиться и пересмотреть количество выпиливаемых лип. Скворцов проигнорировал, а встречу 2 апреля, организованную по Вашей инициативе, назвал митингом, разрешение на проведение которого он не давал.

Обвинения главы города в свой адрес о срыве государственного задания считаем необоснованными, оскорбительными и унижающими нашу честь и достоинство.

На этапе обсуждения предложений, которые необходимо было учесть при составлении проекта, члены Общественной палаты организовали максимально возможное активное участие болховчан. А вот городская администрация не посчитала необходимым показать готовый проект общественности. О выпиловке деревьев вопрос ни разу даже не ставился. О том, что в проекте не предусмотрен туалет, мы узнали на встрече с подрядчиком. На прошлой неделе строители сказали, что сад «Городок» будет обнесен листами металлопрофиля. Ждем «сюрпризов» еще.

Кулуарная работа городской администрации привела к серьезным конфликтам с населением. Это не только не добавляет уважения к органу местного самоуправления, но и дискредитирует власть в глазах народа.

Вы неоднократно подчеркивали, что работы по реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ должны быть согласованы с общественностью и находиться под ее контролем.

За себя мы постоим. Обидно, что город страдает от непродуманной деятельности его руководителя. Единоличные решения Скворцова привели к тому, что уничтожена липовая аллея на площади Ленина. Теперь в ее отсутствии перенесенный памятник Ленину смотрится абсурдно. Унижена память земляков-Героев Советского Союза: их мемориальные плиты в сквере Победы прошлым летом перенесли за танк, опустив ниже пояса человека. Даже установленные недавно на двух улицах таблички в честь героев не возвеличивают их подвига, поскольку текст имеет и орфографические, и фактические ошибки.

Выпилив ранее в саду «Городок» хорошие, явно не мешавшие, как теперь мы понимаем, липы, 12 мая в 11.30 Скворцов собрал общественность и поставил перед фактом о необходимости дальнейшей выпиловки деревьев. Мешающих реализации проекта деревьев насчитали 35.

Заметим, что на встречу, назначенную в рабочее время, пришли практически все сотрудники городской администрации, которые являются муниципальными служащими, а не представителями общественности. Они голосовали по любому предложению Скворцова только «за».

Общественная палата создала группу общественного контроля, в состав которой включили представителей большинства общественных организаций района. Ее цель — контролировать ход работ, идущих в рамках нацпроектов, федеральных и региональных программ.

Уважаемый Андрей Евгеньевич! Члены Общественной палаты Болховского района и общественность заинтересованы в том, чтобы в районе и городе успешно были реализованы все национальные проекты, в том числе и проект «Сад «Городок» — победитель Всероссийского конкурса.

Подписи (имеются в распоряжении редакции)

17 мая 2021 года

От редакции:

Как наверняка обратили внимание читатели, письмо Клычкову написано более месяца назад. За это время представители Общественной палаты района создали группу общественного контроля, которая следит за ходом работ в саду «Городок», а также на других объектах, которые ремонтируются или благоустраиваются за счет средств федерального и регионального бюджетов. В остальном же практически ничего не изменилось.

Как рассказал «Орловской среде» член Общественной палаты Болховского района Александр Кучинов, районная прокуратура, в которую обратился мэр Скворцов, передала его обращение в полицию, сотрудники которой опросили председателя и членов ОП. Выводы, сделанные по результатам опроса, опрошенным пока неизвестны.

— Мне сказали в прокуратуре, что мы якобы что-то подрываем. А как мы подрываем? – недоумевает Александр Кучинов. — Под трактор мы не ложились, митингов не проводили – мы просто написали письмо губернатору (опубликованное письмо Клычкову – уже второе, реакция мэра последовала после первого обращения, направленного в марте. – Прим. ред.) и высказали свое мнение. Право на это имеет любой человек. Что и как мы срываем? Я в свою очередь поинтересовался: а если окажется, что заявление мэра – это клевета, его привлекут к ответственности? Мне сказали – нет, вы должны будете каждый написать заявление… Когда мэр пишет заявление на общественную организацию (!), и прокуратура так на него реагирует, — это как-то непонятно… Но мне пояснили, что прокуратура считает, это правильно. Парадоксально! Люди пишут губернатору письмо – и получают такую реакцию! Поэтому мы написали еще одно письмо, в котором рассказали об этой ситуации. Сейчас мы создали комиссию общественного контроля, и когда принимали это решение, приглашали представителей и районной, и городской властей. Район выразил готовность сотрудничать с комиссией, а город нам никакого ответа не дал. Сотрудничать с нами они не хотят – видимо, видят в нас каких-то врагов. Хотя мы только высказываем свое мнение, свои предложения, задаем вопросы. Что касается проекта «Сад «Городок», то там сейчас идет промежуточная приемка, и практически каждый день кто-то из членов комиссии бывает на объекте, наблюдает за качеством работ, беседует с подрядчиками, бывает, высказывает замечания – это нормальная практика, — говорит Александр Кучинов.

Мы бы добавили, что это не просто нормальная, а очень даже похвальная практика, когда именно общественность проявляет инициативу и контролирует ход работ в муниципалитете, в том числе и по нацпроекту. На месте городского головы можно было бы только порадоваться за то, что в болховской Общественной палате собрались инициативные люди, которым не все равно, как будут потрачены бюджетные деньги и как будет выглядеть районный центр в результате благоустройства. Но вот мэра города Болхова коммуниста Скворцова это почему-то не радует, причем до такой степени, что общественную инициативу он готов пресекать при помощи прокуратуры, выдвигая абсурдные обвинения в срыве нацпроекта. Мы не знаем, что было в голове отставного военного Бориса Скворцова, когда он писал заявление в надзорное ведомство, но сильно подозреваем, что эта голова мыслит подобно незабвенному и, увы, неистребимому унтеру Пришибееву: «Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания…». Кстати, за «разгон» народа унтера Пришибеева, если кто не помнит, на месяц посадили под арест. Главе Болхова Скворцову это, конечно, не грозит. Хотя…

Справочно:

В 2020 году Болхов принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и вошел в число призеров конкурса с проектом «Сад-Городок»

Признанный в числе лучших проектов России «Сад-Городок» комплексно решает задачи благоустройства и преображения городской среды старинного Болхова. Парк располагается в самом центре районной столицы и является одной из главных точек притяжения жителей и гостей города.

В рамках задачи благоустройства проектная территория разделяется на две взаимосвязанные зоны: личную – территория «Сада-Городка» и публичную – территория площади Ленина. В публичной зоне предусмотрено проведение массовых мероприятий, активный отдых, общественный досуг. Так называемая «личная» будет служить для уединенного и спокойного времяпрепровождения.

Площадь Ленина будет оснащена местами отдыха для горожан, на ней оборудуют концертную площадку и специальные места для розничной торговли местными яствами и сувенирами. Территорию самого «Сада-Городка» тоже ждут серьезные преобразования – расширение детской площадки, установка нового игрового оборудования, лавочек. Монтаж концертной площадки и смотровых зон, в том числе и пленэрных, сделает посещение парка привлекательным для художников как из нашего региона, так и со всей России.

По информации газеты «Болховские куранты»