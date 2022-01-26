Письмо из ТТП: «Работать на трамвае становится опасно»

№3 (672) от 26 января 2022 г.

«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Орловская среда».

Мы, водители трамвая, прочитали в вашей газете статью «Водители уйдут в почтальоны», это о водителях троллейбуса. Теперь хотим рассказать о трамваях (на дровах). Работать нас с каждым днем становится опасно. Путевое хозяйство в ужасном состоянии (если оценить по 10-балльной шкале, то износ составляет 7-8 баллов), просадка пути, гнилые шпалы, развалившиеся стыки и т.д.

Контактная сеть также изношена, поэтому очень частные обрывы сети. Например, 16 января 2022 года – обрыв контактной сети ул. Гоголя – с 18-40 и до глубокой ночи: простой вагонов, неудобство для населения нашего города. Износ трамвайных вагонов – из-за отсутствия бандажей часть вагонов под забором.

Мы все прекрасно понимаем, что из-за закрытия на ремонт Красного моста наше предприятие из убыточного превращается в очень убыточное. О том, что Красный мост будет закрыт на ремонт, знали не только губернатор, мэр и другие представители администрации Орла и Орловской области, но и генеральный директор МУП ТТП – в то время наше предприятие возглавлял Митин А.Н. Знали, что движение будет осуществляться по маршруту депо-ХТМ- депо, и будет сокращен выпуск подвижного состава. Зачем надо было обучать две группы водителей (одну за другой), а также собирать ранее уволившихся (уволенных) водителей, чтобы в скором времени произвести сокращение водителей?

Генеральные директора на нашем предприятии меняются как перчатки. Однако порядка на предприятии нет, т.к. эти руководители не знают специфику работы нашего предприятия, поэтому не могут организовать правильно работу. Нет директора-хозяйственника, который мог бы вывести предприятие из кризиса.

На заседании администрации г. Орла настоящему директору МУП ТТП Чемерову Ю.В, было предложено вывести предприятие из кризиса и как один из вариантов – сокращение административного штата. Однако администрация предприятия начала сокращать рабочих (водителей трамвая с большим стажем работы, с высоким профессиональным уровнем).

Коллектив водителей трамвая беспокоится о том, что после открытия Красного моста не на чем и некому будет работать на трамваях. Мы просим вас дать огласку данной проблеме, а также помочь сохранить наше предприятие с имеющимся штатом водителей».