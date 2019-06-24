Плата за телефонные звонки с таксофонов отменена
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсального обслуживания. Таким образом, с таксофонов можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной сети в Российской Федерации.
Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:
1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
01 (101) — МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
02 (102) — служба полиции;
03 (103) — служба скорой медицинской помощи;
04 (104) — аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
для местных вызовов (номер телефона);
для внутренних вызовов (8 — код зоны нумерации — номер телефона)
для междугородних вызовов (8 — код оператора — код зоны нумерации — номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.
О неисправности таксофона можно сообщить по телефону: 8 800 100 0 800.