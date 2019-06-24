24 июня 2019



Плата за телефонные звонки с таксофонов отменена

С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсального обслуживания. Таким образом, с таксофонов можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной сети в Российской Федерации.

Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

01 (101) — МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;

02 (102) — служба полиции;

03 (103) — служба скорой медицинской помощи;

04 (104) — аварийная служба газовой сети.

2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

для местных вызовов (номер телефона);

для внутренних вызовов (8 — код зоны нумерации — номер телефона)

для междугородних вызовов (8 — код оператора — код зоны нумерации — номер телефона).

3) Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.

4) Платные звонки на мобильный телефон.

О неисправности таксофона можно сообщить по телефону: 8 800 100 0 800.

 

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Опубликовано 24 Июн 2019 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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