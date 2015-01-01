Платные парковки в Орле — планы обретают конкретные очертания

На начальном этапе планируется создание в Орле 1719 парковочных мест в трех зонах. Первой была названа Привокзальная площадь на 243 места, вторая зона — в районе центрального рынка на 962 места, и третья — места около администраций Орла и области. Вопрос создания в Орле сети платных парковок в деталях рассмотрели на профильном комитете горсовета.

Зампред горсовета Владимир Негин сразу же предостерег администрацию о том, что автомобилисты смогут воспользоваться дворами близлежащих домов, а также добавил, что основная задача городской власти — обезопасить жителей этих домов от засилья автомобилей. Кроме того, депутатам необходимо учесть и «смекалку» нежелающих платить за парковку. В Орле возле драмтеатра на стоянке для инвалидов чуть ли не ежедневно стоят «Хаммеры», «Лексусы», «Тойоты» и прочие авто с наклейками на стекле. Кроме того, многие используют для защиты от автоматических систем контроля (а «Парконы» будут устанавливаться на машинах) «случайно» торчащие из багажника куски тряпок или «случайно» прилипшие на номерной знак сухие листья.

Начальник управления архитектуры Виктор Булгаков отметил, что пока вопрос только в разработке и требует досконального изучения. Также он привел в пример организацию платных парковок в других городах. К слову, такие парковки на сегодняшний день успешно работают более, чем в 20 городах России. В Курске платные парковки существуют на 1100 мест. Их стоимость составляет 30 рублей. Ежегодно они приносят в бюджет города 4 млн рублей за использование парковок и 1 млн рублей поступают в городскую казну в виде штрафов, — сообщили в пресс-службе горсовета.

 

Орел попал в число экологически чистых городов России
В Орле пройдет турнир по боксу
Более тысячи орловцев зарегистрировали недвижимость в других регионах
Опубликовано 20 Апр 2018 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"