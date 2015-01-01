Платные парковки в Орле — планы обретают конкретные очертания

На начальном этапе планируется создание в Орле 1719 парковочных мест в трех зонах. Первой была названа Привокзальная площадь на 243 места, вторая зона — в районе центрального рынка на 962 места, и третья — места около администраций Орла и области. Вопрос создания в Орле сети платных парковок в деталях рассмотрели на профильном комитете горсовета.

Зампред горсовета Владимир Негин сразу же предостерег администрацию о том, что автомобилисты смогут воспользоваться дворами близлежащих домов, а также добавил, что основная задача городской власти — обезопасить жителей этих домов от засилья автомобилей. Кроме того, депутатам необходимо учесть и «смекалку» нежелающих платить за парковку. В Орле возле драмтеатра на стоянке для инвалидов чуть ли не ежедневно стоят «Хаммеры», «Лексусы», «Тойоты» и прочие авто с наклейками на стекле. Кроме того, многие используют для защиты от автоматических систем контроля (а «Парконы» будут устанавливаться на машинах) «случайно» торчащие из багажника куски тряпок или «случайно» прилипшие на номерной знак сухие листья.

Начальник управления архитектуры Виктор Булгаков отметил, что пока вопрос только в разработке и требует досконального изучения. Также он привел в пример организацию платных парковок в других городах. К слову, такие парковки на сегодняшний день успешно работают более, чем в 20 городах России. В Курске платные парковки существуют на 1100 мест. Их стоимость составляет 30 рублей. Ежегодно они приносят в бюджет города 4 млн рублей за использование парковок и 1 млн рублей поступают в городскую казну в виде штрафов, — сообщили в пресс-службе горсовета.