Плац победы над природой

№27 (651) от 11 августа 2021 .

В минувшие выходные корреспондент «ОС» посетил открывшийся после реконструкции парк Победы. Как метко заметил общественный активист, преподаватель и дизайнер Виктор Панков, увиденное больше всего напоминает не парк, а плац. Плац победы над природой. В некогда кипевшем жизнью уголке областного центра вообще нет птиц. Да и с чего им там быть, если все кустарники вырублены под ноль? Насекомых также нет. Опять же – с чего им там быть, если вокруг ни одного цветочка? Под оставшимися деревьями (многие стволы которых повреждены строительной техникой и тоже скоро засохнут) – голая земля.

Голые газоны встречают гостей и со стороны главного входа вдоль стадиона. Зато в парке много плитки. Очень много. Невольно вспомнил рекламу, которая крутилась по ТВ в начале нулевых – про испанцев и завоеванных ими инков. «Варяги во все времена останутся варягами, для которых нет ничего прекраснее золотого кирпича» — этот пост и видео старой рекламы на страницах в соцсетях вызвали довольно бурный отклик подписчиков.

«Раз уж там немало наломали дров и существенно обеднили и деформировали экосистему, (…) надо срочно к весне изготовить как можно больше синичников и дуплянок. А весной их вывесить и произвести массированую высадку декоративных кустарников и цветущего разнотравья», — отметила орловчанка Алина Черникова.

Ей ответил известный в Орле и далеко за его пределами фотограф-анималист Дмитрий Голубев, который, кстати, снимал довольно много птиц как раз в парке Победы – до реконструкции.

«Просто повесить синичники и дуплянки – это как и парк Победы сделать – для галочки. Экосистема для птиц уничтожена, начиная от мест гнездования (старые деревья с дуплами, заросли кустарника и т.п.), заканчивая источниками питания – разнотравье заменено на рулонные газоны, в которых таракана не найдешь, чтобы птенцов накормить. Вырублены ясени, клены, снежеплодник, семена которых любят вьюрковые. Поэтому на восстановление экосистемы уйдет не год и не два, а десяток лет. И то я сомневаюсь, что удастся добиться того же разнообразия птиц, которое было раньше. А там жило несколько десятков видов, в том числе и некоторые краснокнижные (средний пестрый дятел, например). Заросли вполне можно современно облагородить, проложить экотропы и сделать современный лесопарк в центре города, а не царство плитки и голых столбов», — отметил Дмитрий.

Кстати, именно бережно относиться к уже сложившимся аллеям из кустарников призывали орловские дизайнеры и архитекторы, когда только шло обсуждение проекта реконструкции парка Победы. Напомним, за стадионом Ленина были довольно большие аллеи из снежноягодника, пузыреплодника, калины… Был даже огромный ежегодно цветущий куст форзиции. Сейчас там рулонный газон вдоль самых видовых мест. В остальной части парка – голая рыжая земля без каких-либо признаков растительности. Низ парка на довольно большой площади засыпан щепой от переработанных стволов и веток. А на склоне, где дорожка поднимается от Дворянки вверх, уже сейчас видны следы водной эрозии. Если склон срочно не укрепить, уже весной дорожку размоет талыми водами, и плитка просядет. Кстати, раньше в этом месте склон прекрасно удерживали от размытия все те же кустарники и корни деревьев.

Довольно подробно судьбу парка предсказала учитель биологии из школы №50 Екатерина Миляхина: «Мы тут с детьми на уроке посчитали немного. Чтобы этот парк содержать, надо там пяток рабочих иметь. По 20 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 12. Имеем 1 200 000 на зарплату. А еще для них тракторок, бензопилы, газонокосилки, спецодежда, химикаты и удобрения для растений, вода для полива посаженных кустов и цветов, бензин и масло для техники. Миллионов 6 минимум. У города неПарижа они есть? Да, еще рабочие нужны квалифицированные плюс агроном или ландшафтный архитектор, который будет за этим присматривать… Не бесплатно, разумеется. Вывоз мусора забыла. А вот интересно, кроме меня кто-нибудь это считал?» Напомним, на последней сессии горсовета депутаты попросили предоставить им подробный расчет, сколько средств в муниципальной казне заложено на содержание скверов, парков и фонтанов. Так что на этот вопрос скоро будет получен ответ.

Кстати, можно было бы предположить, что обновленный парк вызывает негативные эмоции исключительно у любителей природы. Но это не так. Вот отзыв из группы «Интересный город Орел»: «Я была уверена в том, что хорошо не сделают. Побывав в парке Победы, сложилось впечатление – как выжженная земля после войны. Территория возле воды так вообще, как кладбище, засыпанное «костями» тут же спиленных деревьев. Остаётся надеяться на природу, которая со временем возьмёт свое – ведь ухаживать за этим у города просто нет средств». https://vk.com/interesting_orel?w=wall-15848829_669893

Как видите, мысли сходятся даже у не знакомых друг с другом людей. Впечатление некогда полный жизни парк производит тяжелое. При этом власти уже заявили, что это место ждет вторая очередь реконструкции, в ходе которой «облагородят» прибрежную часть парка. Напомним, в этом месте в Орлике обитают краснокнижные болотные черепахи. Если в любой цивилизованной стране место обитания редких животных ставится под охрану, то в Орле освоению очередного транша бюджетных средств не могут помешать ни редкие животные, ни законы, которые этих редких животных призваны охранять.