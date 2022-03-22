Площадь перед КДЦ «Металлург» серьезно преобразится

Стало известно, кто выиграл право благоустраивать зелёную зону вокруг КДЦ «Металлург» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Победителем электронного аукциона признан филиал ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго». Прилегающая к КДЦ «Металлург» территория не ремонтировалась 45 лет. Несмотря на старательное текущее содержание — опиловку деревьев, стрижку газона, высадку цветов, — площадке давно требовалось более серьёзное преображение, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В прошлом году жители Северного района объединились и поддержали своего «конкурсанта» на Общероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. И вот месяцы спустя – работы готовы закипеть!

«Общая площадь территории, которую предстоит привести в порядок, — около 3 га. Наша задача — её реанимировать, вдохнуть новую жизнь, создать новое функциональное пространство для проведения всевозможных мероприятий КДЦ, — поделился начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников. — Проект, который мы будем реализовывать, разрабатывался с непосредственным участием руководства «Металлурга», которое аккумулировало в том числе и пожелания местных жителей».

Перечень работ, согласно проекту, немаленький.

Во-первых, это организация тропиночной сети. Она будет иметь новый формат, рассчитанный на транзитное движение от остановки на ул. Космонавтов к ТЦ «Европа». Обязателен и променад. Вдоль него планируется высадить новые здоровые деревья, установить лавочки и светильники – конечно, противовандальные! Предусмотрено место для летнего кафе.

Перед парадным входом в КДЦ «Металлург» расположится «главная» площадь. Она, как и прежде, будет нести функцию сцены для уличных мероприятий. В порядок приведут и парковку за КДЦ.

Во-вторых, по просьбе руководства КДЦ разработаны проекты дополнительных площадок для организации летних мероприятий. Предполагается установка мобильной сцены (несмотря на негромкое название, сооружение крайне серьёзное) и благоустройство площадки под аттракционы. Будет организована и большая спортивная площадка на 1000 кв. м, где расположится зона воркаута и баскетбольное поле. В сени деревьев планируется оборудование детской игровой площадки.

Несмотря на огромное практическое составляющее, у проекта есть своя декоративная изюминка. Так, все объекты будут иметь архитектурную и функциональную подсветку. Более того, запланирована даже цветная подсветка елей, растущих вдоль фасада КДЦ со стороны ул. Металлугов и ул. Космонавтов. Это создаст иллюзию сказочного леса. Фонари будут установлены на опорах освещения и направлены внутрь хвойных аллей.

В будущем за КДЦ останется право дополнять и насыщать территорию арт-объектами.

Всё преображение территории филиал ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго» должен завершить к 1 августа 2022 года. Стоимость муниципального контракта – 82,6 млн рублей.