Площади не хватает

№53 (447) от 21 декабря 2016 г.

Власти Орла отказали общественному движению «Родной Орел» в проведении митинга на площади Ленина.

Напомним, «Родной Орел» намеревался провести митинг 24 декабря. Предполагалось, что в нем примет участие 10 тысяч человек. В повестке значился ряд острых вопросов, касающихся социально-экономической ситуации в Орловской области, а также требования о снижении транспортного налога, налога на недвижимость, размера взноса на капремонт и пересмотра кадастровой стоимости земли. Кроме того, инициаторы митинга намеревались поднять вопрос и об отставке губернатора Потомского.

Однако, судя по всему, в указанную дату озвучить свои требования гражданам не удастся: 16 декабря председатель движения «Родной Орел» Алла Борисова, подававшая уведомление о проведении митинга, получила из мэрии ответ за подписью заместителя главы администрации Орла Сергея Мерзликина, в котором сообщается, что «проведение публичного мероприятия в указанном месте с заявленным количеством участников не представляется возможным». Как оказалось, чиновники посчитали, что площадь Ленина не может вместить 10 тысяч человек, поскольку норма заполняемости территории, на которой проводятся публичные мероприятия, составляет не более 1 человека на 1 квадратный метр. При этом, сколько именно квадратных метров на площади Ленина, в уведомлении не сообщается.

Заметим, по традиции именно на площади Ленина в течение многих лет в Орле проводятся самые разные массовые мероприятия – от митингов до концертов и парадов. Интересно, как их организаторы подсчитывают количество участников, а городские власти определяют, не превышает ли оно установленную норму, например, во время ежегодного празднования Дня города?

Тем временем Орловский облсовет на декабрьской сессии принял новый областной закон, регулирующий порядок проведения публичных мероприятий в регионе. В законе, в частности, прописана та самая норма заполняемости территории – квадратный метр на человека, а также расстояние между одиночными пикетчиками, которое теперь увеличилось с 10 метров до 50. Кроме того, закон устанавливает места, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, дополнительно к тем, что уже прописаны в федеральном законе. К таковым в Орловской области относятся розничные рынки, а также здания и помещения, в которых располагаются религиозные организации и территория в радиусе 100 метров вокруг них.

Очевидно, ужесточая правила проведения публичных мероприятий, чиновники таким образом надеются погасить протестную активность граждан, которая в последнее время в Орловской области только набирает обороты.

Федор КРЮКОВ