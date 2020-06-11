Пляж на озере Светлая жизнь прошел приёмку МЧС

Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области провели повторное освидетельствование пляжа на озере «Светлая жизнь».

Напомним, на прошлой неделе проходили освидетельствование оба городских пляжа. Пляж возле городского парка был допущен к эксплуатации, пляж на озере Светлая жизнь не прошел приёмку. По результатам выявленных нарушений было выписано предписание об их устранении.

При проведении повторного освидетельствования инспекторы ГИМС проверили состояние вышек, наличие детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих, работу «тревожных» кнопок для вызова спасателей в случае происшествия на воде. Все требования соблюдены, информирует пресс-служба ведомства.