По бизнесу ударили… отбойником

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Уже который раз, сталкиваясь с проблемами местных жителей и готовя очередной материал в номер, журналисты ОС испытывают стойкое ощущение, что в регионе достигли какого-то дна, и дальше опуститься уже невозможно. Но каждый раз снизу стучат. Внезапно выясняется, что падать можно все глубже и глубже. Услышанный нашей редакцией рассказ бизнесменов из Орловского района – очередное тому подтверждение. При строительстве федеральной трассы Р-92 (это выезд из Орла в сторону Болхова) несколько зданий оказались отрезаны металлическим отбойником. Имеющаяся грунтовая дорожка в объезд отбойника с наступлением осени станет непроезжей. К домам не смогут подобраться ни скорая, ни МЧС. Об этой истории уже сообщили несколько СМИ. Так что ко времени публикации нашей статьи может обнаружиться выход из тупиковой ситуации — по нашим данным, историей заинтересовалась районная прокуратура. Но на момент подготовки материала происходящее на выезде из Орла по Болховскому шоссе выглядело полностью безысходным. Если не сказать – беспредельным.

Ловкость рук – и съезды с дороги исчезают!

Как рассказал представитель собственника здания, в котором расположен магазин «Светофор», к трем домам всегда вели съезды с трассы Р-92. Съезды обозначены как на публичных картах, так и на всех спутниковых снимках. Это место находится довольно далеко от ближайших торговых точек, поэтому местные жители сразу оценили и продуктовый магазин, и ветеринарную аптеку. Отправляясь за город в этом направлении, автовладельцы всегда могли свернуть и остановиться здесь. Но с конца августа 2020-го съезд автолюбителям перегораживает металлический отбойник. А чтобы собственники трех зданий не смогли себе сделать съезд самостоятельно, в дополнение к отбойнику строители прокопали вдоль трассы ров и забетонировали его.

Владельцы зданий и земельных участков всю свою недвижимость оформили по закону. На момент стройки у руководства Орловского района не возникло никаких вопросов или каких-либо претензий ни по участкам земли, ни по строениям. Более того, последний земельный участок был выкуплен на торгах уже при действующем главе Орловского района Юрии Парахине. Это очень важный момент, так как у людей, которым я пересказывал детали сюжета, сразу же возник комментарий к услышанному: «Ну что ж ты хочешь — незаконная стройка, вот их и перегородили!». Нет. Стройка совершенно законная. Более того, законность строений легко проверить по ветеринарной аптеке — эти учреждения находятся под постоянным контролем, и сам процесс открытия аптеки требует массы согласований. Между тем, ветаптека уже несколько лет работает и прошла не одну проверку. Документы на другие строения также все в норме. Например, «Светофор» работает с 2017 года.

Тогда же, в 2017-м году, начинает разрабатывается проект ремонта трассы Р-92 от деревни Жилино и дальше на Белев. На участке, о котором пойдет дальше речь, на тот момент существовали съезды. Следовательно, от руководства Орловского района нужно было всего лишь передать в Росавтодор сведения о существующих поворотах с основной трассы. Однако руководство района по какой-то причине не сделало этого. В итоге (в соответствии с переданным администрацией района данными) в проекте появился сплошной металлический отбойник, который наглухо перекрыл несколько съездов к домам и нежилым зданиям. Когда владельцы зданий узнали об этом, они обратились к главе района Юрию Парахину с вопросом: а как же люди будут добираться до работающего торгового центра, склада, ветаптеки и бани? Как будут подъезжать в случае необходимости спецтехника и машины «скорой помощи»? Людей успокоили и даже пообещали сделать новую дорогу со съездом чуть дальше, на выезд из города. То есть потенциальные покупатели должны были проехать метров 700 вперед и затем вернуться к торговым точкам вдоль трассы, но уже за отбойником. При этом новый проезд пообещали проложить под окнами частных домов и поверх нескольких коммуникаций. Эти-то два момента и стали самой неразрешимой проблемой.

Обещать не значит жениться

Глухой отбойник появился в 20-х числах августа нынешнего года. Как и кто его устанавливал, мы расскажем подробнее. Сейчас важен тот факт, что обещанной районными властями дороги нет. Есть грунтовая дорожка, прозванная в народе «козья тропа», с сильным уклоном вбок. По ней невозможно будет ездить, как только зарядят нудные осенние дожди. А зимой, естественно, в отличие от основной трассы, никто эту «козью тропу» не будет расчищать от снега. Впрочем, очистка от снега — это дележка шкуры неубитого медведя. Как мы только что упомянули, есть два серьезных препятствия, которые могут помешать главе района Парахину выполнить свое обещание и построить на месте «козьей тропы» нормальную дорогу в объезд отбойника.

Первый момент — это коммуникации. В месте предполагаемого строительства нового проезда проходит участок газопровода. Только, чтобы его откачать и перекрыть участок, необходимо 2 миллиона рублей Это без учета переноса коммуникаций. Также здесь кабель спецвязи. Вряд ли хоть одна из организаций (газовики или связисты) разрешит проложить дорогу поверх своих коммуникаций. А вероятность того, что обе организации пойдут навстречу жителям, вообще стремится к нулю. Но есть ведь еще и вторая проблема.

Предполагаемый новый проезд должен пройти мимо нескольких частных домов. Их владельцы совершенно не рады тому, что у них под окнами будут сновать автомобили. Но есть вообще фееричная деталь: как раз накануне один из жителей купил на аукционе два участка, по которым должна пролегать новая трасса. И он категорически выступил против проезда под своими окнами. То есть вероятность того, что новый собственник разрешит ездить по своей земле, еще меньше, чем вероятность получить согласие у связистов и газовиков.

Налоги Орловскому району не нужны?

Чтобы было понятно, о каких потенциальных потерях идет речь, расскажем лишь о торговом центре, где расположен сейчас магазин «Светофор», и о соседнем здании с ветаптекой. В общей сложности за землю и строительство двух этих объектов собственник заплатил порядка 65 миллионов рублей. Но это не главное! В год только два этих объекта платят в бюджет Орловского района более двух миллионов рублей налогов, которых муниципальное образование может лишиться. Плюс закрытие магазина, склада и ветаптеки приведет к тому, что людям, живущим поблизости, придется ездить за товарами гораздо дальше. И наконец, на складе работает 10 человек, еще порядка 20 сотрудников работает в «Светофоре», и в ветаптеке – пятеро. Таким образом, более 30 человек останутся без работы, так как без дороги бизнес существовать не сможет. Подъезд перекрыт всего несколько дней, однако арендатор — сеть магазинов «Светофор» — уже уведомил собственника, что в связи с падением потока покупателей рассматривает вариант расторжения договора аренды.

«Маски-шоу»

Еще один показательный момент весьма красноречиво характеризует специфику отношений власти и бизнеса в Орловском районе. В конце августа собственники зданий попытались помешать установке металлического отбойника. Тогда глубокой ночью на место прибыли сотрудники полиции (предположительно, уголовный розыск). Вместе с ними прибыл и целый автобус сотрудников ОМОНа. Плюс 4 экипажа ГИБДД. Под прикрытием людей в погонах в ночном сумраке закипела работа. А уже утром все отбойники стояли на своих местах. При этом, чтобы жители или коммерсанты не сняли установленные ограждения, дополнительно был вырыт внушительный ров (весь грунт предусмотрительно увезли со стройплощадки). Затем на месте рва был залили бетонный желоб, чтобы уж если перекрывать проезд, то наверняка.

И еще пара деталей

Разумеется, собственники зданий начали писать жалобы во все инстанции, им стали приходить первые ответы. Например, специалисты из МЧС выезжали по жалобе на место, оценили дорожную ситуацию и отметили, что проезд для спецтехники просто необходим. Но поскольку само чрезвычайное ведомство не занимается земельными вопросами, заявление было переадресовано в прокуратуру. От себя же специалисты добавили, что в случае ЧП – особенно, если «козья тропа» не будет расчищена от снега или перекрыта бетонными блоками (а такие действия жителей частных домов уже имели место, проезд перекрывали), последствия могут быть самыми плачевными – техника спасателей к зданиям просто не сможет проехать.

Что же касается главы Орловского района Юрия Парахина, то он предоставил коммерсантам решать проблему самостоятельно. Так, на одном из совещаний Парахин (который не передал в Упрдор документы на существующие съезды, чем, собственно, и спровоцировал всю эту историю) предложил собственникам зданий самим теперь обращаться в Упрдор, чтобы получать техусловия, делать съезды, разгонную полосу и все прочие дорожные элементы. Разумеется, за их же счет. Примерная цена вопроса — порядка 20 миллионов рублей. При этом, как сообщил сайт «Орлец», пообещал, что если предприниматели будут «артачиться», то их бизнес «прикроют» (http://orl.ec/index.php?title).

Кстати, как справедливо заметили авторы материала, опубликованного на том же «Орлеце», «решение у проблемы есть. Очень простое. Нужно просто сделать съезды и карманы, 3 штуки, как и были. И все будут рады. Больше того, письма на эту тему в количестве нескольких десятков штук есть у всех инстанций: от прокуратуры, до Роспотреба». Вопрос только, будет ли реализовано это простое решение? Может быть, на конфликтную ситуацию все-таки обратит внимание прокуратура? Или руководство Росавтодора? Или губернатор Клычков выделит своему любимцу Парахину несколько миллионов на строительство съездов? Последнее, впрочем, вряд ли: деньги сейчас нужны в Орле – выборы, знаете ли…

Сергей Миляхин

Когда верстался номер:

Во время подготовки статьи к публикации в нашу редакцию обратились жители деревни Распоповские Дворы, которых строители дороги Р-92 точно так же отрезали отбойником от возможности подъехать к жилью или вызвать экстренные службы. Как рассказала одна из жительниц (а от магистрали оказались изолированы пять домов), реконструкция трассы Калуга-Орел привела к тому, что металлические ограждения полностью перекрыли выезд от жилых домов к дороге. Существует прорезанная грейдером дорога в поле, но эта грунтовка станет полностью непроезжей, как только зарядят осенние дожди. Жители обращались в свою поселковую администрацию, чтобы узнать, как им дальше жить. В администрации людям ответили, что руководство Автодора, которое занимается строительством трассы, не может вносить коррективы в проект, и раз на схемах съезды к домам не обозначены, то их и не будет. Единственное, чем «утешили» людей, так это тем, что на конец сентября якобы запланировано строительство насыпной дороги из щебня (видимо, вместо существующей грунтовки в поле). Но жители серьезно опасаются: на дворе уже середина сентября, а н новую дорогу ничто даже не намекает. Отбойник поставили уже месяц назад, а дорогу перекрыли вообще два месяца назад. Неужели нельзя было сделать новую дорогу сразу же, как перекрыли проезд? – задаются справедливым вопросом граждане. Тем более, что осенью начнутся дожди: о каком строительстве дорог может идти речь? В Распоповских Дворах тоже живут люди, — напоминают чиновникам жители деревни, — и им в любой момент может понадобиться помощь как врачей, так и спасателей. Как быть, если к домам физически невозможно проехать?

Граждане обращались в Автодор, но им сказали, что есть план строительства, и никакие изменения внести уже невозможно. При этом людей больше всего поразило, что и в Неполоди, которая расположена на этой же самой трассе, и в деревне Плещеево сделаны проезды через ограждение практически к каждому дому. Почему у одних есть возможность выезда на трассу, а другие оказались отрезаны от дороги? Письма написаны и главе Орловского района Юрию Парахину, и губернатору Андрею Клычкову. Надеемся, в одном из ближайших номеров мы узнаем, что же ответили жителям чиновники, отвечающие за благополучие граждан. Один – на территории района, второй – на территории всей области. И захотят ли вообще эти товарищи тратить свое драгоценное время на жителей маленькой деревеньки.