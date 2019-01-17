По факту гибели 80-летнего мужчины в пожаре проводится проверка

Проводится доследственная проверка по факту гибели 80-летнего жителя Мценского района.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 15 января 2019 года в деревне Знаменское Мценского района произошло возгорание жилого деревянного дома. В результате пожара в огне погиб 80-летний мужчина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи устанавливают причины пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.