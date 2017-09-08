По факту гибели работника ООО «КомплектСнаб» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По данным следствия, 15 ноября 2017 года в Орле на территории реконструируемого производственного комплекса завода ООО «Интернешнл Вайнил Компании-Восток» под руководством прораба ООО «КомплектСнаб» электрогазосварщик производил на высоте более 6 метров демонтаж водопроводной трубы. Нарушив правила охраны труда, работник упал с высоты и ударился головой о бетонный пол. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.