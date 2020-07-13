13 июля 2020



По факту нападения бродячих собак на жителей Орла возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Орловской области по результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям региональных СМИ, принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, с апреля по июнь 2020 года в Северном районе города Орла стая бродячих собак систематически нападала на местных жителей. Следствием установлено шестеро пострадавших граждан.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», к чьей компетенции отнесены вопросы организации и реализации мероприятий по обращению с животными, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 13 Июл 2020 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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