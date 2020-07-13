По факту нападения бродячих собак на жителей Орла возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Орловской области по результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям региональных СМИ, принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, с апреля по июнь 2020 года в Северном районе города Орла стая бродячих собак систематически нападала на местных жителей. Следствием установлено шестеро пострадавших граждан.

Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», к чьей компетенции отнесены вопросы организации и реализации мероприятий по обращению с животными, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.