По факту невыплаты зарплаты работникам типографии «Труд» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, руководство акционерного общества «Типография «Труд» с 26 июля по 10 октября 2017 года свыше трех месяцев частично не выплатило заработную плату 25 работникам предприятия на общую сумму более 590 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.