По факту невыплаты зарплаты работникам типографии «Труд» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, руководство акционерного общества «Типография «Труд» с 26 июля по 10 октября 2017 года свыше трех месяцев частично не выплатило заработную плату 25 работникам предприятия на общую сумму более 590 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2017 в 14:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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