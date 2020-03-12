По факту помещения психически больных людей в «Здоровую страну» возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного помещения лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года должностные лица Департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области незаконно оформили и выдали 47 путевок о направлении лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, в учреждение, которое не имеет соответствующей лицензии, — Орловский филиал Некоммерческого Фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна».

В результате незаконных действий должностных лиц допущены нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировала пресс-служба регионального СУ СК.

Напомним, первое журналистское расследование эту тему было опубликовано в «Орловской среде» 13 ноября 2019 года («Здоровая страна» ограниченных возможностей»).