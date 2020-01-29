29 января 2020



По искам прокуратуры Северного района г. Орла заблокирован доступ к 16 «запрещенным» сайтам

Прокуратура Северного района г. Орла в ходе мониторинга сети Интернет выявила 16 интернет-ресурсов с запрещенной информацией, среди которых сайты с информацией о незаконных способах приобретения паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов для постановки на миграционный учет, покупке медицинских справок о состоянии здоровья, а также объявления о продаже дипломов об образовании.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения суда исполнены, доступ к 16 интернет-ресурсам ограничен.

Материалы проверки прокуратурой направлены в отдел полиции  для проведения процессуальной проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования, сообщает прокуратура Орловской области.

 

Орловчанка Ксения Емельяненко стала бронзовым призером чемпионата России по каратэ
В Орле стартует XVII городской фестиваль «Не стареют душой ветераны»
Администрацию Орла попросили очистить русло реки Орлик
Опубликовано 29 Янв 2020 в 16:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"