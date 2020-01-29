По искам прокуратуры Северного района г. Орла заблокирован доступ к 16 «запрещенным» сайтам

Прокуратура Северного района г. Орла в ходе мониторинга сети Интернет выявила 16 интернет-ресурсов с запрещенной информацией, среди которых сайты с информацией о незаконных способах приобретения паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов для постановки на миграционный учет, покупке медицинских справок о состоянии здоровья, а также объявления о продаже дипломов об образовании.

В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения суда исполнены, доступ к 16 интернет-ресурсам ограничен.

Материалы проверки прокуратурой направлены в отдел полиции для проведения процессуальной проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования, сообщает прокуратура Орловской области.