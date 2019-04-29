По маршруту следования «Бессмертного полка» установят мусорные контейнеры

Регоператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» закупил 13 контейнеров трех видов (на 120, 240 и 360 литров). Емкости предназначены для использования на массовых мероприятиях. К 9 мая их установят по маршруту следования «Бессмертного полка».

По информации пресс-службы регоператора, также «Зеленая роща» дополнительно закупит 300 новых контейнеров и 24 бункера.

Итоги открытого запроса предложений будут подведены 17 мая. Поставка первой партии запланирована на конец мая.

Ранее «Зеленая роща» закупила 168 новых контейнеров. 68 контейнеров уже распределены. В мае и июне в «Зеленую рощу» прибудут еще две партии по 50 штук. Региональный оператор приобрел емкости в рамках обновления ветхих контейнеров, предусмотренных тарифом по обращению с ТКО.