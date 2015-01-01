По материалам проверки прокуратуры Орловского района возбуждены два уголовных дела о хищении бюджетных средств

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, в ходе проверки законности расходования бюджетных средств при приобретении жилья для лиц, относящихся к категории детей-сирот установлено, что ведущий специалист отдела ЖКХ администрации района и ее знакомый Р. вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств, выделенных администрации Орловского района для приобретения жилья для детей-сирот.

Подозреваемыми были подысканы фактически непригодные для проживания квартиры стоимостью 550 тыс. руб. и 700 тыс. руб., после чего с согласия собственников на основании выданных доверенностей, Р. получил право продать  квартиры.

Перед заключением муниципальных контрактов ведущий специалист отдела ЖКХ администрации района, в обязанности которой входил осмотр приобретаемых для детей-сирот жилых помещений, не усмотрела препятствий для их приобретения, а также произвела оценку квартир исходя из максимальной стоимости жилья в Орловском районе.

В результате администрация района приобрела непригодные для проживания квартиры на общую сумму за 2 млн 200 тыс. руб.  При этом часть денег была передана собственникам, а остальными денежными средствами Р. распорядился по своему усмотрению.

Материалы проверки прокуратура Орловского района направила  в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении ведущего специалиста отдела ЖКХ администрации района и ее знакомого Р. возбуждены уголовные дела  по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

 

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Опубликовано 23 Мар 2017 в 11:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 58

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