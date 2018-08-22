По «медвежьим углам» Орловщины колесит спецавтомобиль ФСС

Специальный автомобиль Фонда социального страхования продолжает курсировать по удаленным уголкам Орловской области. Основная задача мобильной приемной – сделать доступнее госуслуги по линии соцстрахования для жителей отдаленных и маленьких поселений, не имеющих транспортного сообщения.

— Если раньше застрахованному приходилось потратить немало усилий, чтобы добраться до областного центра, то сейчас, по сути, достаточно просто выйти из дома и дойти до автомобиля с эмблемой ФСС. За первое полугодие 2018 года мобильная приемная совершила более 60 выездов. Услугами передвижного пункта воспользовались свыше 1300 жителей Орловской области. Один из последних выездных приемов прошел в Колпнянском районе, — рассказал управляющий реготделением Фонда социального страхования Олег Ревякин.

— Мне нужно было подать документы на получение средства реабилитации. Специалисты ФСС не только помогли составить заявление, но и доступно объяснили весь порядок обеспечения. С мобильной приемной очень удобно, — отметила жительница Колпнянского района Лидия Плахина.

— Обратились в мобильную приёмную с просьбой помочь в регистрации на портале государственных и муниципальных услуг. Сама, к сожалению, с техникой не в ладах, — рассказала жительница Колпнянского района Нина Маркова. — За пять минут мы завели подтвержденную учетную запись.

График мобильной приёмной утверждается заблаговременно и размещается на сайте отделения Фонда r57.fss.ru. Также уточнить, когда специальный автомобиль Фонда социального страхования посетит конкретный районный центр, можно по единому телефону справочной службы соцстраха — 8 (4862) 54-81-81.