По мэру «ударили» плакатами

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

Депутаты Справедливой команды Орловского горсовета начали серию пикетов за отставку мэра Орла Юрия Парахина. Первые пикетчики – Игорь Рыбаков и Руслан Перелыгин – вышли к зданиям мэрии и областной администрации в прошлый четверг, 18 марта. В понедельник здания на Пролетарской горе и площади Ленина пикетировали Виктор Панухник и Сергей Елесин, во вторник – Константин Клепов и Игорь Коновалов.

Напомним, о проведении пикетной кампании с требованиями отставки мэра Орла Парахина заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском горсовете Руслан Перелыгин на пресс-конференции, прошедшей 11 марта. Поводом для отставки мэра, по мнению депутатов из Справедливой команды, является выявленный прокуратурой факт нарушения Парахиным антикоррупционного законодательства. По мнению надзорного ведомства, в действиях в действиях мэра по переносу ярмарок выходного дня с площадей Жукова и Комсомольской имела место его личная заинтересованность. Это мнение, кстати, не опровергла и антикоррупционная комиссия горсовета, правда, ни депутаты-коммунисты, ни тем более единороссы не захотели или не осмелились поддержать коллег из Справедливой команды в вопросе об отставке мэра. Поэтому те решили донести свое мнение до руководства горсовета и губернатора Клычкова, прибегнув к шершавому языку плакатов.

Что написали на своих плакатах пикетчики и почему – рассказываем в фоторепортаже «Орловской среды»

Депутат Игорь Рыбаков:

— Я сегодня вышел на одиночный пикет – как депутат, как житель города – с плакатом, на котором написано: «Мэр для города, а не город для мэра». Как мы все знаем, прокуратура уличила (можно сказать, вывела на чистую воду) Парахина в том, что он имел личный интерес в вопросе переноса ярмарок. И я считаю, этот человек не должен быть мэром нашего города. Парахин должен уйти!

Депутат Руслан Перелыгин:

— Сегодня я стою возле областной администрации с плакатом и призываю Клычкова – губернатора Орловской области – инициировать удаление мэра Орла Парахина с занимаемой должности. Хватит позорить Орловщину. Нужно принять непопулярное (хотя, на наш взгляд, среди простых горожан это решение как раз будет очень популярным, но это наше субъективное мнение. – Прим. ред.) кадровое решение. Конфликт интересов налицо. Анлрей Евгеньевич, найдите в себе силы и инициируйте удаление мэра с должности.

Депутат Виктор Панухник:

— Моя позиция как гражданина, как депутата городского совета, как жителя города Орла указана на плакате: ярмарка в Орле – не бизнес для мэра. Прокуратура указала мэру на его личную заинтересованность в переносе ярмарок выходного дня. Парахин должен уйти в отставку.

Депутат Сергей Елесин:

— Прокуратура требует от горсовета соблюдения закона о противодействии коррупции. А именно, чтобы мэр устранил конфликт интересов. Я считаю, что допущено нарушение федерального закона о противодействии коррупции, и мэр города Орла должен уйти в отставку. Поэтому я прошу губернатора услышать меня, услышать позицию 10 тысяч граждан, которые стоят за мной, жителей моего округа, жителей города Орла, и уволить Парахина с занимаемой должности. Орловчане достойны хорошего, грамотного, компетентного и некоррумпированного мэра.

Депутат Игорь Коновалов:

— Я вышел к администрации области с плакатом, чтобы выразить свою жизненную позицию, свой взгляд на жизнь нашего города. Совсем недавно прокуратура области уличила мэра Парахина в конфликте интересов по поводу переноса ярмарок. Предприниматели и жители нашего города были против переноса, но администрация почему-то усиленно этот вопрос лоббировала – на мой взгляд, всеми правдами и неправдами. И я считаю, что уже на тот момент мэр лукавил… Я считаю, что наш город достоин не лукавого мэра – это моя позиция, и я ее несу в массы.

Депутат Константин Клепов:

— Прошлый год был одним из самых сложных для орловских предпринимателей. Бизнес переживал не лучшие времена. И я считаю, что мэр города не может допускать конфликта интересов, который в данном случае выявила прокуратура. А если он такой конфликт допустил, то не должен оставаться мэром.