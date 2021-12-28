По областной столице начал курсировать новогодний трамвай

Выпуск праздничного трамвая МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» стало доброй традицией, которую с нетерпением ждут все жители города. Внутри и снаружи технику украшают более семисот светодиодных модулей, а также расписная хохлома на вагоне. В салоне звучат зимние атмосферные песни. Управляет праздничным транспортным средством Дед Мороз.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, новогодний трамвай впервые вышел на линию, по маршруту №1 в 2020 году. Сейчас он курсирует по маршруту №3 «ТТП — Химмаш». Проехать на трамвае можно будет 31 декабря, 1, 2 и 3 января. В остальные дни трамвай останется на линии, но как обычный пассажирский вагон — без подсветки и музыки. Расписание новогоднего трамвая позже появится на официальной странице ТТП во «ВКонтакте» https://vk.com/ttp_orel.