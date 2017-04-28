По Орловской области пройдет трехдневный крестный ход

Трехдневный крестный ход с 6 по 9 сентября пройдет по территории Орловского и Мценского районов. Молитвенное шествие приурочено ко дню памяти святых просветителей Центральной России — священномученика Кукши и ученика его Никона, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Шествие стартует 6 сентября от храма вмч. Пантелеимона (Мезенка) и пройдет до д. Полозовские Дворы Орловского района. Там же крестный ход остановится на ночевку. 7 сентября верующие пройдут от д. Полозовские Дворы до с. Сторожевое (строящийся монастырь Рождества Пресвятой Богородицы). 8 сентября от с. Сторожевое до мужского монастыря святого Кукши. А 9 сентября в 9:00 состоится архиерейская божественная литургия в Воскресенском храме монастыря святого Кукши, приуроченная ко дню его памяти.

 

Детская библиотека объявила творческий конкурс для юных орловцев
В Орел прибыла икона святых Ксении Петербургской и Матроны Московской с частицей мощей
В Орловскую область поступила новая вакцина «Совигрипп»
Опубликовано 31 Авг 2017 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"