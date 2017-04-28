По Орловской области пройдет трехдневный крестный ход

Трехдневный крестный ход с 6 по 9 сентября пройдет по территории Орловского и Мценского районов. Молитвенное шествие приурочено ко дню памяти святых просветителей Центральной России — священномученика Кукши и ученика его Никона, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии.

Шествие стартует 6 сентября от храма вмч. Пантелеимона (Мезенка) и пройдет до д. Полозовские Дворы Орловского района. Там же крестный ход остановится на ночевку. 7 сентября верующие пройдут от д. Полозовские Дворы до с. Сторожевое (строящийся монастырь Рождества Пресвятой Богородицы). 8 сентября от с. Сторожевое до мужского монастыря святого Кукши. А 9 сентября в 9:00 состоится архиерейская божественная литургия в Воскресенском храме монастыря святого Кукши, приуроченная ко дню его памяти.