По Орлу 15 февраля пройдет бессмертный батальон

В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами отечества и не вернувшихся домой, по Орлу пройдет бессмертный батальон. Сбор участников акции в 9.00 возле круглой части администрации Орловской области. Начало шествия в 10.00 от стелы «Орел – город воинской славы».

Участники акции пронесут портреты погибших воинов-интернационалистов по улицам города Орла. В шествии примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников отечества, руководство региона, депутаты, представители региональных общественных организаций и объединений, молодежь, жители города.

В 10.30 возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества. После митинга будет организована полевая кухня.

В пресс-службе облправительства напомнили, что впервые шествие орловского бессмертного батальона состоялось в 2018 году, а в 2019 году в нем приняло участие более 1 000 человек.