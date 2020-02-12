12 февраля 2020



По Орлу 15 февраля пройдет бессмертный батальон

В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами отечества и не вернувшихся домой, по Орлу пройдет бессмертный батальон. Сбор участников акции в 9.00 возле круглой части администрации Орловской области. Начало шествия в 10.00 от стелы «Орел – город воинской славы».

Участники акции пронесут портреты погибших воинов-интернационалистов по улицам города Орла. В шествии примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников отечества, руководство региона, депутаты, представители региональных общественных организаций и объединений, молодежь, жители города.

В 10.30 возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества. После митинга будет организована полевая кухня.

В пресс-службе облправительства напомнили, что впервые шествие орловского бессмертного батальона состоялось в 2018 году, а в 2019 году в нем приняло участие более 1 000 человек.

 

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Опубликовано 12 Фев 2020 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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