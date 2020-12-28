По Орлу курсирует новогодний транспорт

С 26 декабря в областном центре вышли на линию новогодний трамвай и троллейбус. За рулем праздничных машин — Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний транспорт курсирует по первому маршруту.

Машины украсили яркими гирляндами, чтобы поднять настроение пассажирам и создать атмосферу волшебства.

Расписание движения праздничного трамвая:

рабочие дни:

ТТП (отпр.): 14:15, 16:03, 17:51, 19:39, 21:27, 23:15.

Ж/Д Вокзал (отпр.): 14:48, 16:36, 18:24, 20:12, 22:00.

ГРИНН (отпр).: 17:29, 19:17, 21:05, 22:53.

Выходные дни:

ТТП (отпр.): 14:49, 16:34, 18:19, 20:04, 21:49, 23:31.

Ж/Д Вокзал (отпр.): 15:18, 17:03, 18:48, 20:33, 22:18.

ГРИНН (отпр).: 16:13, 17:58, 19:43, 21:28, 23:10.

Расписание движения новогоднего троллейбуса скоро появится в официальной группе ВКонтакте МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла https://vk.com/ttp_orel.

Официальный Портал Орловской области информирует: в новогоднюю ночь общественный транспорт в г. Орле будет работать до 23:59, поскольку в этом году не будет мероприятий на центральных площадках города из-за эпидемиологических ограничений.