30 января 2019



По Орлу прокатилась волна звонков «телефонных террористов»

Правоохранительными органами проводится проверка информации о заминировании ряда государственных и частных организаций, расположенных на территории г. Орла, — сообщили в пресс-службе облправительства. 30 января поступил ряд анонимных сообщений о заминировании объектов государственных и частных организаций, расположенных в Орле.

По каждому сообщению правоохранительными органами проводился комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено. В этой связи просим жителей г. Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур. Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

 

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Опубликовано 30 Янв 2019 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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