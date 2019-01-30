По Орлу прокатилась волна звонков «телефонных террористов»

Правоохранительными органами проводится проверка информации о заминировании ряда государственных и частных организаций, расположенных на территории г. Орла, — сообщили в пресс-службе облправительства. 30 января поступил ряд анонимных сообщений о заминировании объектов государственных и частных организаций, расположенных в Орле.

По каждому сообщению правоохранительными органами проводился комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Фактов, свидетельствующих о реальной угрозе взрыва, не выявлено. В этой связи просим жителей г. Орла не поддаваться панике и выполнять все рекомендации правоохранительных структур. Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.