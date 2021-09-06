6 сентября 2021



По представлению прокуратуры подрядчик, занимавшийся строительством «Титаника», оставлен под стражей

На контроле прокуратуры Орловской области находится рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Союзинформ» о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), о хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение комплекса работ по завершению строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница».

По версии следствия, в рамках заключенного между Орловской областной клинической больницей и ЗАО «Союзинформ» государственного контракта подрядной организацией были выполнены определенные работы по завершению строительства многопрофильного медицинского центра. Однако стоимость работ, отраженная в акте приёмки, завышена, фактически не выполнены работы на сумму более 230 млн рублей, которые необоснованно перечислены подрядчику.

Уголовное дело в настоящее время рассматривается Заводским районным судом г. Орла.

В ходе рассмотрения дела судом в отношении подсудимого мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, прокуратура не согласилась с позицией суда, на постановление районного суда принесено апелляционное представление.

Орловским областным судом представление прокуратуры удовлетворено, судебный акт суда первой инстанции отменен, в отношении подсудимого продлен срок содержания под стражей, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Сен 2021 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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