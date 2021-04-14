По сезонной надобности

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

Как только в Орле появились очередной приезжий губернатор – москвич Клычков и его советник белгородец Лежнев, орловчане узнали неведомый им доселе термин – «точки притяжения». Так иногородние управленцы стали называть городские скверы, парки, площади и прочие общественные места, где местные жители традиционно отдыхают, прогуливаются с детьми, назначают свидания и просто переводят дух, отвлекаясь от суеты. Эти самые точки притяжения губернатор Клычков и его команда избрали в качестве объектов для так называемого благоустройства. Одним из первых «благоустроили» городской парк культуры и отдыха, отремонтировав входную группу, заменив любимый многими горожанами фонтан на новодел, вырубив деревья и т. д. и т.п. Впрочем, изменения паркового пространства, которые пришлись по вкусу далеко не всем, не повлияли на посещаемость любимого орловчанами места отдыха – тем более что парк открыт для гуляющих и зимой, и летом. В минувшие выходные в эту «точку притяжения» заглянул и депутат Орловского горсовета Виктор Панухник.

Поскольку в хорошую погоду гулять в парке можно долго, особенно с детьми, то, вполне естественно, гуляющим может понадобиться еще одно «место притяжения» — проще говоря, общественный туалет. А вот такового здесь как раз и не обнаружилось. Точнее, здание самого туалета имеется, но попасть в него нельзя – закрыто. А чтобы народ не ломился в домик неизвестного архитектора, для верности он огорожен сигнальной лентой.

Как быть маленьким, да и взрослым посетителям, которым, пардон, приспичило, неизвестно. Хотя, конечно, есть укромные и не очень уголки, куда граждане и вынуждены отлучаться по неотложной надобности. Депутат Панухник совершенно справедливо посчитал такой способ нецивилизованным и отправился в администрацию парка узнать, почему, собственно, в парке культуры культурные горожане вынуждены поступать столь некультурным образом. Проще говоря, почему не работает туалет и когда он откроется?

В здании администрации его встретили не директор Анна Чистякова и не замдиректора Светлана Балашова (обе, кстати, перебрались сюда из кабинетов в мэрии Орла на очень и очень достойные зарплаты), а рядовая сотрудница, которая доходчиво пояснила: туалет откроют 1 мая. Резонный вопрос депутата, почему парк работает круглый год, а туалет – сезонно, естественно, остался без ответа. Возможно, ответ депутату даст мэр Орла Юрий Парахин, которому Виктор Панухник

направил запрос с целым рядом предложений по организации работы общественного туалета в городском парке. Текст запроса ОС публикует ниже.

Уважаемый Юрий Николаевич!

Центр города Орла является историко-культурным заповедником, и расположенные на его территории туристические объекты, в свою очередь, предполагают увеличение въездного туристического потока, а это значит, объекты культурного наследия города должны быть оборудованы современными санитарно-гигиеническими узлами. Обеспечение населения общественными туалетами является необходимым условием комфортного и безопасного проживания в современном городе, а также одной из основ надлежащего санитарного состояния города.

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» является наиболее посещаемым местом отдыха горожан и гостей города, где проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия. Однако в настоящее время на территории парка отсутствуют рабочие общественные туалеты и посетители, в случае крайней необходимости, вынуждены удовлетворять свои физиологические потребности на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» в различных не приспособленных для этого местах. Из чего следует, что администрация города Орла не исполняет Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019г. №20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», согласно которым в местах отдыха населения должны быть установлены общественные туалеты.

Благоустройство общественных туалетов выполняется в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». Причем, в рамках данной программы был проведен поэтапный ремонт территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха», но, к сожалению, общественный туалет и подход к нему остались без ремонта.

Одновременно сообщаю: Орловским городским Советом народных депутатов принято решение №3/0028-ГС от 27 октября 2020 года «О согласовании решения администрации города Орла о списании недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» на праве оперативного управления, являющегося собственностью муниципального образования «Город Орел»»:… -здание, наименование: здание туалета, назначение: нежилое, общая площадь 119, 5 кв.м, кадастровый номер: 57:25:0010513:41, адрес(местонахождение): Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, д.36. Причем, расходы по сносу построек списываются на реализацию очередного этапа благоустройства городского парка.

На основании изложенного прошу Вас принять срочные меры по устранению указанных нарушений, направить в мой адрес информацию с указанием причины отсутствия рабочего общественного туалета, соответствующего действующим нормам; срока сноса старого полуразрушенного здания общественного туалета и конкретные предложения о работе общественного туалета в 2021 году на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» в соответствии с гигиеническими требованиями к зданиям и помещениям общественных туалетов.

Депутат Панухник В.Н.