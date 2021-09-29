По соседству с «обителью зла»

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Жители дома №72 по улице Черкасской рассказали и показали, что значит жить по соседству с одной из многочисленных «наливаек», которые буквально заполонили жилые кварталы Орла. Напомним, проблему вроде как попытались решить на уровне облсовета, но тема заглохла. Якобы депутаты не поняли, как применять изменения в закон и поэтому обратились в Госдуму с просьбой уточнить полномочия региона по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции.

«Точка притяжения»

Пока депутаты разбираются в коллизиях законодательства, жильцы первого подъезда дома №72 и двух подъездов соседних многоэтажек №№49 и 51 продолжают терпеть еженощные пьяные дебоши, собирать у себя под окнами утром пустые бутылки, стаканы, шприцы с иглами и использованные «резиновые изделия №2». На площадке между домами в подвале расположена наливайка «Море пива», которая продает алкоголь круглосуточно. Мат и драки не раз становились поводом для обращения в правоохранительные органы. Нередко «разборки» под окнами жителей заканчиваются поножовщиной.

Жители неоднократно просили помочь им: либо ввести ограничения на торговлю спиртным, как это, кстати, сделано в двух других «наливайках», которые не создают такого количества проблем и прекращают продажу спиртного ночью. Либо убрать скамейки, созданные еще во времена СССР. Рядом с домами находится монументальная бетонная клумба, по периметру которой опять же на бетонной основе сделаны очень длинные скамейки, на которых и базируются любители горячительных напитков и прочего «кайфа». Жители мечтают, что когда-нибудь городские власти все же обратят внимание на их беду и снесут места притяжения алкоголиков и наркоманов, а сам двор оградят забором со стороны «наливайки».

«Большой брат» не следит. А мог бы…

Кстати, как уже писало наше издание, во время обсуждения проекта «Безопасный город» на заседании профильного комитета облсовета представители УМВД высказали два противоположных мнения. Один человек в погонах утверждал, что камерами, которые выводят изображение на пост полиции, необходимо оснащать самые «проходные» и людные места города. Такие, как площадь Ленина. Другой человек в погонах настаивал, что камерами необходимо оснащать места, где наиболее часто происходят преступления. Если бы победила вторая точка зрения, то угол дома №72 стал бы просто идеальным местом для установки камеры системы «Безопасный город». Сколько штрафов можно было бы собрать за распитие спиртных напитков в общественном месте, сколько ножевых ранений и драк удалось бы если не предотвратить, то хотя бы раскрыть по «горячим следам», сколько закладчиков наркотиков можно было бы взять с поличным… Но это все мечты. А в реальности жители имеют… мышку-наркобарона. Да. И это вообще не смешно.

Мышка-наркобарон и другие сказочные персонажи

Отдельно хотелось бы остановиться на обустройстве двора дома №72. Жители своими силами поставили здесь сказочные фигурки из фанеры, старых покрышек и всего, что могло пойти в дело. На дерево повесили игрушечную мышку. Естественно, как любой двор в Орле, этот стал местом притяжения закладчиков наркотиков. Жители своими глазами видели, как одну из закладок делали прямо в игрушечной мышке, подвешенной на дереве. Земля вокруг фигурок сказочных персонажей на газоне со всех сторон изрыта — это местные наркоманы доставали «закладки». Очень странный и специфический запах идет и из самой «наливайки», из-за чего жители подозревают, что не просто так наркоманы в такой концентрации облюбовали именно эту территорию. Жители боятся за своих детей, которые ходят через этот проклятый двор.

И, конечно же, нельзя умолчать о такой побочной проблеме работы орловских «наливаек», как отсутствие туалетов. Впрочем, посетителей подобных заведений этот нюанс нисколько не смущает — они прекрасно приноровились справлять все свои дела – и большие и малые – под окнами близлежащих домов. А жители вынуждены все это нюхать. Особенно тяжко летом, когда жара: окна раскрыты, как и дверь в подъезд (сломанные электронные замки — это вообще отличительная черта всех подъездов, где поблизости имеются наркопритоны).

Еще одна беда связана с рядом расположенным магазином. Автомобили во время погрузки-разгрузки перекрывают подход к дому, и люди вынуждены прыгать по лужам. Площадку нужно не только заасфальтировать, но и каким-то образом упорядочить стоянку. Кстати, жители надеются, что это удастся сделать хотя бы в рамках исполнения программы наказов избирателей. А вот ликвидацию алкоголического «пятачка» в программу не включишь. Поэтому люди надеются, что на их проблему все же обратят внимание если не городские власти, то правоохранительные и надзорные органы.

От редакции:

Как сообщил «Орловской среде» депутат горсовета Константин Клепов, он намерен обратиться в прокуратуру Орловской области с просьбой провести проверку по жалобам граждан и принять меры прокурорского реагирования.