По темпам вакцинации от коронавируса Орловщина в числе отстающих. Зато по смертности — мы в лидерах!

Вакцинация от коронавируса в Орловской области идёт низкими темпами. Выполнено только 19,5% от плана. Необходимо активизировать работу на территории региона, так как это самая важная составляющая по улучшению эпидемиологической обстановки. Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказала замруководителя регуправления Роспотребнадзора Ирина Фролова. Ее обеспокоенность разделил и. о. руководителя облдепартамента здравоохранения Владимир Николаев. Он отметил, что разъяснительная работа о необходимости вакцинации должна быть в приоритете. Тем более, что проблем с вакциной в регионе нет.

В своём выступлении Владимир Николаев также отметил, что перед лечебными учреждениями поставлена задача возобновления диспансеризации с 1 июля. А Минздрав РФ планирует расширить в данном направлении перечень и объём исследований, проводимых у лиц, которые в анамнезе имеют патологию бронхолёгочной и сердечно-сосудистой систем и перенёсших новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжёлой форме.

Председатель комитета Анатолий Крючков обратил внимание на не снижающуюся летальность от новой короновирусной инфекции в условиях снижения количества заболевших. Владимир Николаев согласился с тем, что летальность от COVID на территории области одна из самых высоких по стране. Как рассказал и.о. руководителя облдепартамента, порядка 60 человек постоянно находятся в реанимационном отделении больницы имени Семашко. У большинства инфекция сопровождается сопутствующими патологиями, что тоже влияет на исход оказания медицинской помощи.

Вместе с тем Николаев заверил, что в лечебных учреждениях проводятся все необходимые мероприятия, чтобы пациентов с COVID-19 отделить от пациентов, у которых заражение не подтверждено. ЦРБ работают по экстренности, но главные врачи имеют право, учитывая эпидобстановку внутри лечебного учреждения, оказывать плановую медицинскую помощь. На примере областной клинической больницы Владимир Николаев пояснил, что поступающие пациенты, в том числе и по экстренности, сначала поступают в обсерватор, где находятся до получения ПЦР-теста. Кроме того, в обязательном порядке проводится КТ-диагностика.