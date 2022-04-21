По требованию прокуратуры работникам ООО «Экологистик» выплачены долги по зарплате

Прокуратура Орловского района Орловской области провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Экологистик».

Установлено, что 124 работникам предприятия не в полном объеме выплачена заработная плата за март 2022 года. Размер задолженности превысил 2,8 млн рублей.

Прокуратура внесла директору предприятия представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, информирует пресс-служба областной прокуратуры.