По требованию прокуратуры возобновлены пассажирские перевозки по маршруту Тагино-Глазуновка

Прокуратура Глазуновского района провела проверку по обращению жителей с. Тагино о нарушении законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Установлено, что администрацией района утвержден муниципальный маршрут регулярных пассажирских перевозок по направлению с. Тагино – пгт Глазуновка.

В нарушение требований действующего законодательства с апреля 2020 года транспортное сообщение по указанному муниципальному маршруту приостановлено администрацией района, пассажирские перевозки местных жителей общественным транспортом фактически не осуществлялись.

В результате бездействия органа местного самоуправления жители с. Тагино оказались без транспортного сообщения с районным центром, не могли воспользоваться услугами общественного транспорта и были вынуждены самостоятельно добираться в районные учреждения здравоохранения, аптеки, социальные службы и иные организации.

В целях устранения нарушений прокуратура района внесла в адрес главы администрации Глазуновского района представление, по результатам рассмотрения которого регулярные перевозки пассажиров по муниципальному маршруту с. Тагино – пгт Глазуновка возобновлены, первый заместитель главы администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

По информации прокуратуры Орловской области.