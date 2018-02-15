По ту сторону цивилизации

№13 (506) от 11 апреля 2018 г.

Портал «Орловские новости» опубликовал письмо жителей деревни Гать Орловского района, которые в очередной раз в период паводка оказались отрезанными от цивилизации.

«В письме, пришедшем в редакцию «Орловских новостей», селяне заявили, что ежегодно терпят настоящее бедствие, когда их единственная переправа скрывается под водой. В очередной раз обращаясь к власть имущим, жители деревни вопрошают: «Доколе нам это терпеть?», – сообщают «ОН».

«Космические корабли давно бороздят просторы Вселенной, всевозможные ракеты и истребители готовы усмирить весь мир, мост в Крым сделан за считанные мгновения, а мы в глубинке до сих пор ощущаем себя в Древней Руси. Наш «Орловский Крым», то есть Гать, окружен водой с трех сторон. В город (в больницу, в школу, на работу) людям можно добраться только по кулубрям (70 км пути в одну сторону). Естественно, не все могут это сделать. В среднем паводок продолжается 2 недели.

А если человеку срочно нужна медицинская помощь? Спасайте себя сами? А как же наши налоги? Мало того что мы сами себе здесь делаем дороги, ставим в складчину электрические трансформаторы, столбы освещения, еще и мост должны сами поднять на нормальную высоту? Вероятно, без нашего президента Орловская власть не способна решить такую задачу, нужен толчок. Что ж, будет!

А пока в Гати люди выживают сами. Вот недавно мужчины на вытянутых руках и по шею в воде несли к машине на другой берег роженицу. А на чьей совести были бы трупы всех этих отважных спасателей и несчастной женщины? Нет ответа. И еще – чиновники могли бы подумать об объездном пути», – говорится в письме граждан.

О проблемах, связанных с подтоплением низководного моста через Оку в районе Гати, «Орловская среда» пишет уже на протяжении нескольких лет, начиная с 2013 года. За это время в Орловской области сменилось уже три губернатора, а воз и ныне там. Как и пять лет назад с началом весеннего разлива рек начинаются и кошмарные дни для жителей деревень Гать и Лаврово.

Решение проблемы есть – для этого необходимо поднять мост над уровнем воды хотя бы на полметра-метр. Но в XXI веке в Орловской области эта задача остается невыполнимой.

Напомним, в 2014 году мост отремонтировали, после чего он опустился еще ниже. При этом, как сообщали в свое время «Орловской среде» местные жители, изначально планировалось, что в ходе ремонта мост поднимут на метр, что исключило бы возможность затопления. Однако потом выяснилось, что данные работы потребуют «отвода» соседних земель, а самое главное – дополнительных затрат. Поэтому орловские чиновники решили не утруждать себя лишними хлопотами – и от планов по подъему моста отказались, а жители по-прежнему вынуждены либо рисковать жизнью и здоровьем, перебираясь на другой берег по затопленному мосту, либо преодолевать десятки километров по разбитой объездной дороге, либо и вовсе на несколько недель выпадать из цивилизации…

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Когда в 2014 году производился ремонт моста, я неоднократно обращался к действующему губернатору с предложением поднять его на два с половиной метра. По одной простой человеческой причине –чтобы мост был всесезонным, чтобы им можно было пользоваться круглый год. Кроме того, это дало бы свободу передвижения туристам и рыбакам-любителям, которые могли бы беспрепятственно передвигаться по воде вверх по течению, паломникам и жителям районов области. Тогда это было так просто сделать… Но почему-то никто из работающих на то время чиновников меня не услышал.

Жители Орловской области могут спросить меня как депутата облсовета: Почему не услышали ? Отвечу.

Да потому, что в область приезжали и приезжают по настоящее время толпы чиновников из других регионов, с сомнительным прошлым, с сомнительной профессиональной репутацией (зачастую просто некомпетентных), изготавливались сомнительные проекты, проводились сомнительные экспертизы и давались сомнительные заключения. Работы по реконструкции этого моста проводились сомнительными фирмами с уставным капиталом в 10 тысяч рублей (подозреваю, что у этих фирм не было банковских гарантий а если и были, то только на период этих сомнительных работ). Мост ремонтировали заезжие бригады (я неоднократно посещал эту стройку и видел это безобразие!).

Не услышали потому, что областью командовали приезжий губернатор, его приезжие замы — и, как я понимаю, у этих «командировочных» была единственная цель — освоить деньги нашего бюджета, а никак не обеспечить комфортное проживание для людей. Не случайно старая русская поговорка гласит: «чужое чужим и пахнет». И эта ситуация заставляет нас еще раз наглядно убедиться: для «чужих» чиновников интересы жителей Орловской области были чужими.