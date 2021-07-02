По Зареченскому микрорайону изменится схема движения

На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) одним из главных вопросов стало утверждение проекта организации дорожного движения в Зареченском микрорайоне.

«При проектировании приоритет был отдан обеспечению безопасности дорожного движения на путях следования детей к образовательным учреждениям и детским садам, а также к остановкам. Отмечу, что в организации движения общественного транспорта также ожидаются изменения, которые будут связаны в первую очередь с улучшением качества транспортного обслуживания населения», — рассказал замначальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Никита Митряев.

Зареченский микрорайон граничит с Орловским районом, и жители нескольких домов фактически проживают не в городе. Плюс к этому, сейчас ведётся интенсивная застройка.

«К нам поступало много жалоб от жителей по поводу транспортного обслуживания, — продолжает Никита Митряев. — Проект предполагает создание на ул. Зеленина, в районе примыкания к ул. Зареченской, конечного остановочного пункта с полноценной разворотной площадкой. Все остановочные пункты спроектированы по принципу: дорожные знаки, посадочная площадка, павильон для ожидания, два столба для освещения, урна и пешеходное ограждение.

Что касается безопасности жителей: на всех путях подхода к детским и образовательным учреждениям спроектированы искусственные неровности и пешеходные переходы. Искусственные неровности будут уложены либо непосредственно на самом пешеходном переходе, либо за 10-15 метров до него. Также будут установлены дорожные знаки ограничения скорости до 20 км/ч».

По словам Никиты Митряева, проектом предусмотрены пешеходные дорожки вдоль всей улично-дорожной сети Зареченского микрорайона. Также запроектировано стационарное искусственное электроосвещение для обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток.

«На перекрестке Бульвара Молодежи и ул. Разведчика Воробьёва спроектирован полноценный светофорный объект для обеспечения безопасности пешеходов. Также на пересечении улиц Емлютина, Зеленина и Николая Сенина спроектированы пешеходные дорожки с подходами и ограждениями», — рассказал Никита Митряев.

Еще одно не менее важное нововведение — установка дорожных знаков, запрещающих въезд грузового транспорта внутрь микрорайона. Все участники заседания поддержали решение об утверждении проекта. Его реализация начнётся после подписания нормативного документа и должна завершиться к 2022 году.