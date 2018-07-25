Почем авантюра для народа?

№24 (517) от 25 июля 2018 г.

В прошлом номере «Орловская среда» рассказала о пикете обманутых дольщиков с улицы Бурова, 46, которые вот уже третий год не могут въехать в полностью оплаченные квартиры. Через несколько дней после публикации тема получила продолжение: в распоряжение редакции поступил официальный ответ первого зампреда областного правительства Николая Злобина на запрос депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова, который просил чиновников представить информацию о ситуации с недостроем на улице Бурова. Как мы поняли из этого документа, решение проблемы обманутых дольщиков снова отодвигается на неопределенное время. Между тем собственники квартир в злополучном доме – далеко не единственные, кто пострадал от необдуманных (мягко говоря) действий чиновников, выдавших разрешение на строительство многоэтажного здания вопреки нормам закона и здравому смыслу.

Итак, как сообщил депутату Рыбакову чиновник Злобин, работы по строительству дома на улице Бурова, 46 (второй этап) были прекращены с ноября 2017 года. Затем, уже в марте 2018-го, застройщик в течение двух недель монтировал пожарный водопровод и канализацию.

Напомним, гендиректор компании-застройщика ООО «Промжилстрой» Александр Башкунов объяснял невозможность закончить строительство отсутствием средств (хотя, повторим, граждане свои квартиры оплатили в полном объеме) и на ноябрьской встрече обманутых дольщиков с врио губернатора просил чиновников оказать ему содействие в получении кредита на сумму порядка 10 миллионов рублей. Как следует из ответа Николая Злобина, переговоры с двумя крупными банками об оформлении кредита для ООО «Промжилстрой» ни к чему не привели – денег Башкунову не дали. В апреле и в июне нынешнего года новые потенциальные застройщики – ООО «Жилстрой-Инвест» и ИП Прокошин пытались проводить в доме отделочные работы, однако и их надолго не хватило – процесс вновь остановился.

Буквально пару недель назад, 11 июля, между ООО «Промжилстрой» и ООО «Титан» был заключен договор о передаче функций заказчика-застройщика. Как сообщается в ответе Злобина, согласно этому договору, «ООО «Титан» обязуется… завершить строительство жилого дома за свои средства». Сроки, в которые дом будет достроен, в документе не называются. «По заверению директора ООО «Титан» А.А. Головина, работы возобновятся в ближайшее время», – пишет Злобин. И уточняет: «Срок ввода объекта в эксплуатацию будет определен сторонами договора после утверждения сметы на завершение строительства объекта». Как видим, снова никакой конкретики и гарантий – обманутым дольщикам остается только ждать выполнения очередных обещаний.

Надо сказать, обещаниями власть кормит не только дольщиков, но и других пострадавших от действий чиновников. Поясним: строительство второй очереди дома №46 по улице Бурова стало причиной многочисленных проблем, с которыми столкнулись жители домов №1 и №8 с соседней улицы Родзевича-Белевича, а также около двух десятков предпринимателей, которым не посчастливилось работать рядом со стройкой. И проблемы эти возникли из-за того, что в свое время областные власти выдали разрешение на строительство 12-этажки на 131 квартиру там, где ее строить было нельзя.

Как рассказал «Орловской среде» директор ЗАО «Центр кровли», чей офис расположен поблизости с долгостроем, 12-этажный дом «посадили» на существующую действующую дорогу по улице Бурова, разобрав асфальтовое покрытие на площади 745 кв., место стройки огородили забором по краю оврага глубиной 15 метров. Оставшийся свободный участок дороги находится в аварийном состоянии, грунт не выдерживает нагрузки и периодически проседает и проваливается. Между тем это единственная дорога, по которой ездит транспорт 18 предприятий, расположенных по соседству – на улице Коневской, и водители, несмотря на запрет движения грузовых автомобилей, установленный ГИБДД, вынуждены подвергать свою жизнь опасности, поскольку иного пути просто нет.

Как уже писала «Орловская среда», 11 июля врио губернатора Клычков предпринял поездку по Северному району, побывав в том числе и на улице Родзевича-Белевича, где, как сообщают официозные СМИ, ведется строительство дороги взамен разрушенной. В ходе визита начальник профильного дорожного департамента господин Блохин, известный оптимистичным взглядом даже на самые безнадежные ситуации, бодро отрапортовал, что дорога должна быть сдана к декабрю нынешнего года, но на самом деле ее сдадут раньше – к концу октября.

Предприниматель Владимир Абрамов, как и его коллеги и товарищи по несчастью, оптимизма Блохина, как мы поняли, не разделяют и в бодрые обещания не верят: по словам Владимира Николаевича, дело со строительством дороги не сдвигается с мертвой точки, хотя за нее коммерсанты бьются начиная с 2014 года.

Третья страдающая сторона – жители двух домов с улицы Родзевича-Белевича, которые в свое время долгие месяцы оставались без газо- и теплоснабжения, поскольку коммунальные сети были повреждены из-за размыва грунта с разрушенной дороги. О ежедневных бытовых неудобствах, связанных с отсутствием нормальных коммуникаций, когда гражданам, чтобы добраться до цивилизации, приходится преодолевать массу искусственно созданных для них препятствий, нечего и говорить.

Наконец, справедливости ради надо сказать, что в истории со строительством дома №46 на улице Бурова пострадали и орловские налогоплательщики. Во сколько им обошлась эта авантюра, подсчитал депутат городского совета Евгений Косогов, о чем и рассказал в комментарии «Орловской среде».

Комментирует депутат Орловского городского совета Евгений Косогов:

– Практически все граждане, обратившиеся с конкретной проблемой в администрацию г. Орла или Орловской области получают в ответ отписки, что денег нет! Так ли это на самом деле? Разберемся лишь на одном негативном примере, связанном со строительством второй очереди дома по улице Бурова, дом 46. Дом был построен на существующей дороге в нарушение градостроительных норм и правил, в нарушение красных линий.

В связи с этим не исключено, что выдача разрешения на строительство второй очереди этого дома была связана с коррупционной составляющей.

В итоге из-за чиновничьего произвола и жадности страдают ни в чём не повинные люди, а именно обманутые дольщики дома по ул. Бурова, 46 (вторая очередь), жители домов 1 и 8 по ул. Родзевича-Белевича, а также 18 мелких и средних предприятий, сотрудники которых вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью и здоровьем, проезжая по аварийному участку автодороги по ул. Бурова.

Однако, если бы в Орловской области работали умные чиновники, данных многочисленных проблем просто не возникло бы.

Давайте на секунду представим, что разрешение на строительство второй очереди дома 46 по ул. Бурова не было бы выдано. Как бы тогда сложилась ситуация в 6-м микрорайоне Северного района г. Орла?

Во-первых, тогда бы не потребовалось более 30 миллионов рублей на завершение строительства второй очереди дома 46 по ул. Бурова. Во-вторых, не понадобилось бы порядка 100 миллионов рублей на проект и работы по укреплению и строительству аварийного участка дороги по ул. Бурова. В-третьих, не надо было бы переносить коммуникации в непосредственной близости от аварийного участка дороги по ул. Бурова, а также не потребовалось бы переносить на безопасное расстояние опору ЛЭП. А затраты на эти работы составят более 40 миллионов рублей.

В итоге общие потери бюджета г. Орла и Орловской области исчисляются суммой порядка 200 миллионов рублей, которые будут потрачены на решение вышеперечисленных проблем. Данные денежные средства можно и нужно было направить на строительство второй очереди детского сада №93 – и вопрос с нехваткой мест в детских садах в 6-м микрорайоне г. Орла, где в новых домах проживает огромное количество молодых семей, был бы снят.

Также, уже в 2018 году, в связи с завершением строительства дороги по ул. Родзевича-Белевича можно было организовать удобное транспортное обслуживание населения и запустить общественный транспорт по ул. Бурова, ул. Родзевича-Белевича и ул. Металлургов. В результате городская среда в 6-м микрорайоне преобразилась бы до неузнаваемости, а качество жизни граждан значительно улучшилось бы.

И таких примеров, когда бюджетные надежные средства – средства налогоплательщиков – тратятся абсолютно бездумно на решение проблем, которые создали сами чиновники, в Орле сотни. Из-за неэффективного или нецелевого расходования бюджетных средств, исчисляющегося миллиардами рублей ежегодно, страдают все жители Орловской области.

Мне как депутату и моим избирателям непонятно, почему врио губернатора Орловской области Клычков А.Е. до сих пор не приехал на данное злополучное место, где построена вторая очередь дома 46 по ул. Бурова и не принял меры по решению всех вышеперечисленных проблем, так как на несамостоятельное руководство г. Орла надеяться просто не приходится.

Следует подчеркнуть, что ещё 18 ноября 2017 года именно Клычков А.Е. собрал всех дольщиков в стенах областной администрации и лично озвучил сроки завершения строительства дома 46 по ул. Бурова (вторая очередь), а именно – февраль 2018 года. На данной встрече в своем выступлении я несколько раз обратился лично к врио губернатора Орловской области, попросив его, чтобы он приехал на место, где построен данный дом, и лично принял меры по решению всех названных проблем, а также провел служебное расследование и уволил нерадивых чиновников, которые выдали разрешение на строительство.

Однако более чем за восемь месяцев глава региона не удосужился выехать на место и разобраться в столь животрепещущих и важных для жителей и предпринимателей Северного района г. Орла проблемах.

Данный факт красноречиво характеризует врио губернатора Орловской области Клычкова А.Е., который по факту боится и сторонится сложных и многовекторных проблем. А решить их можно только при слаженной и некоррумпированной работе руководства региона.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что денег в бюджетах г. Орла и Орловской области достаточно, и их бы вполне хватило на решение самых острых проблем, если бы их не разворовывали и тратили эффективно. А это возможно при условии, если руководство региона заинтересовано в эффективном развитии территории.

От имени моих избирателей я повторно обращаюсь к врио губернатора Орловской области Клычкову А.Е. и прошу его выехать на место строительства второй очереди дома 46 по ул. Бурова и, наконец, дать конкретные поручения своим подчиненным, чтобы все перечисленные проблемы были решены в самый короткий срок!

И только тогда жители Северного района г. Орла смогут поверить в лозунги Клычкова А.Е. про развитие, честность, результат!

Просим главу региона в данном конкретном случае перейти от слов к делу!