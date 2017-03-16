Почему члену ЦК КПРФ Вадиму Потомскому устав не писан?

«Аргументы Недели », № 10 (552) от 16 марта 2017 Егор КАРГАЛИНСКИЙ

В последние несколько месяцев имя соратника лидера КПРФ Геннадия Зюганова, орловского губернатора Потомского, постоянно на слуху. То он посылает царя Ивана Грозного вместе с сыном в Петербург, то Минобороны лишает его незаконно полученных воинских званий, то он объявляет о «крупнейшем в истории Орловщины инвестконтракте» в 25 млрд рублей, а Минэкономразвития опровергает этот факт… Всё это накладывается на уже известные кадровые скандалы, когда у руководителей-назначенцев и близких советчиков Потомского то обнаруживались судимости, то гигантские личные долги, то их в наручниках этапировали в другие города, где они «наследили». Кого-то это расстраивает, кого-то смешит, а местных коммунистов заставляет задуматься. Тенденция вполне понятная и объяснимая: люди всё более разочаровываются в капитане запаса, считающем себя инвестиционных дел гением и сроднившимся со столь любимым им словом «чепушила»…

Утерял связь с первичной парторганизацией…

Орловские коммунисты не без основания считают, что требования Устава КПРФ обязательны для всех. Поэтому Вадима Потомского частенько обвиняют в его нарушении. В п. 2 ст. 2 говорится о том, что коммунист обязан состоять на учёте и участвовать в работе одного из первичных партийных отделений. А п. 14 определяет, что на учёт в первичку надо вставать там, где «гражданин постоянно или преимущественно проживает».

Не так давно член президиума контрольно-ревизионной комиссии Орловской областной партийной организации Игорь Терёхин сообщил, что «губернатор Орловской области В. Потомский на партийном учёте в Орловской области не состоит, а у орловской КРК нет достоверных данных о том, что г-н Потомский состоит на таком учёте где бы то ни было ещё». Может быть, он «учтён» во Всеволожске? Но тогда он грубо нарушает п. 2, требующий от него участия в работе «одного из первичных отделений». На сайте Всеволожского районного отделения КПРФ об участии Потомского в его работе нет ни слова, а в Орле он игнорирует даже пленумы областной организации… На партийном языке это называется «систематическим нарушением уставных требований». По нашей информации, Вадим Потомский будет пытаться выдвинуться в делегаты майского съезда партии от Орловского областного партийного отделения – того самого, где он не стоит на учёте и не работает. Это выдвижение, если оно состоится, будет настоящим плевком в лицо местным коммунистам…

Распространял о себе сведения, не соответствующие действительности…

Неотъемлемая уставная обязанность любого члена КПРФ – «беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут нанести ущерб КПРФ» (ст. 2 п. 4 Устава КПРФ). Вадим Потомский допускал такие действия неоднократно, причём с использованием СМИ, а также официальных сайтов КПРФ и администрации Орловской области.

Зададим высшим руководителям партии такой простой вопрос: нанесло ли ущерб КПРФ распространение членом ЦК сведений о незаконно присвоенных ему офицерских званиях? Потомский десятки раз публично заявлял о том, что имеет воинское звание подполковника. Но оно, как и звание майора, было получено незаконно, а соответствующие приказы Минобороны отменены.

А ещё тот же член ЦК КПРФ регулярно рассказывает, что является «мастером спорта СССР по дзюдо». Орловские журналисты выяснили, что данные сведения не могут найти абсолютно никакого подтверждения!

КПРФ – партия интернационалистов, и орловские коммунисты ни за что не стали бы поднимать вопрос о личных данных губернатора. Если бы он не поднял его сам… 17 августа 2012 г. Вадим Потомский, который в то время был кандидатом в губернаторы Брянской области, сам заказал и оплатил в орловской типографии «Труд» агитационный материал (заказ № 2967), в котором раскрывал «секрет»: «Докладываю всем любителям национального вопроса. Мой отец – Потомский Владимир Викентьевич, белорус родом из города Жодино Минской области. Может быть, кто-то считает, что все фамилии, оканчивающиеся на «…ский» – еврейские. Но в Белоруссии такие фамилии носят несколько миллионов человек белорусского и польского происхождения. Моя мама – Наталья Артоевна, армянка, её девичья фамилия – Багдасарова».

Не прошло и двух лет, как член ЦК КПРФ «стал другим». В заказанном им в той же орловской типографии «Труд» и оплаченном из его избирательного фонда материале, подписанном в печать 23 июля 2014 года (заказ № 2320), прямо сказано: «Вадим Владимирович Потомский, 42 года. Русский. Православный».

Конечно, сменить армяно-григорианское вероисповедание на православие можно, но вот с другой частью вопроса – проблема. Пора бы Потомскому всё-таки определиться, в каком регионе он врал: в Брянске или в Орле… А что такая ложь со стороны партийного руководителя высшего уровня подрывает авторитет КПРФ в целом – сомневаться не приходится…

Нанёс серьёзный политический ущерб КПРФ…

В Уставе КПРФ (ст. 1 п. 3) в качестве причины для исключения из КПРФ называется«нарушение (проступок), нанёсший серьёзный ущерб политической репутации КПРФ». В Орловской области с приходом ближайшего соратника Геннадия Зюганова Вадима Потомского политическая репутация Компартии не просто понесла ущерб. Она рухнула! Мы не будем подробно останавливаться на том, что при нём в регионе пышным цветом расцвели воровство и коррупция. По данным, озвученным Орловским УМВД, уже выяснено, что лишь при подготовке к празднованию 450-летия Орла было украдено не менее миллиарда рублей. Давайте проанализируем «политические успехи» коммуниста Потомского.

В 2015 г. во время выборов в Орловский городской совет народных депутатов член ЦК Потомский отстранился от участия в кампании и фактически предал своих соратников, что признал в разговоре с журналистами: «В эту выборную кампанию вообще не хочу вмешиваться. Я, как и вы, буду наблюдать… В формировании партийного списка я участия не принимаю и никак не вмешиваюсь в ход избирательной кампании».

После этого провала Потомский заявил: «Попросил своих товарищей по партии, что они привлекут меня к избирательной кампании 2016 года, и если это произойдёт, убеждён, что результат будет иной. Потому что у меня есть и политтехнологи, и юристы, которые профессионально занимаются выборами, те, которые знают, что надо делать, как надо делать, чтобы люди поверили и пошли, то есть они могут их включать в избирательный процесс. Сейчас у КПРФ я этого не увидел».

Но почему товарищи по партии должны «просить» члена ЦК, работающего в их регионе, «привлечься» к избирательной кампании? Ему разве всё равно, какой будет политическая репутация КПРФ в регионе и в стране в целом? Результат преступного бездействия Вадима Потомского на выборах 2016 года – 6 депутатских мандатов для КПРФ, причём все депутаты прошли по списку. Это наполовину сократило представительство партии в облсовете. И что, подобные действия коммуниста Потомского не наносят серьёзного политического ущерба КПРФ?

Сегодня, когда местные организации КПРФ выбирают делегатов на майский партийный съезд, формирующий новый состав ЦК и выдвигающий кандидата в президенты, для руководства партии, если оно действует по уставу и по совести, справедливо было бы поставить вопрос о нарушениях устава партии коммунистом Потомским и о том, какой вред КПРФ он уже нанёс.

Руководство обмануть можно, но людей, работающих непосредственно в регионе, не обманешь. Орловская газета «Красная строка» «давно пришла к выводу, что господин Потомский – вовсе никакой не коммунист, а просто предприимчивый человек, делающий карьеру с помощью бренда «КПРФ». «Теперь к этому мнению,– пишет издание,– кажется, склоняется не только большинство районных и городских партийных комитетов в Орловской области, но и ЦК КПРФ. Но если бы при этом Вадим Владимирович оказался эффективным руководителем региона, то никто особо и не присматривался бы к тому, насколько его партийность «соответствует». Зато постоянно генерируемые «губернатором-коммунистом» пустая болтовня, хвастовство и прямая неправда – при отсутствии реальных успехов в регионе – ложатся тяжёлым грузом именно на Компартию». И это уже серьёзный диагноз. Пора вмешиваться партийным «докторам» и, возможно, даже почётному профессору Орловского университета Геннадию Зюганову.

Источник публикации:

http://argumenti.ru/society/n581/526058