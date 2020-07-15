Почему исчезает «второй хлеб»

№25 (604) от 15 июля 2020 г.

На днях Орёлстат развенчал ещё один миф об успешности сельского хозяйства Орловского региона. В июне отмечено сезонное повышение цен на картофель в 1,7 раза.

В период пандемии коронавирусной инфекции, когда тысячи людей остались без работы и средств к существованию, основной продукт питания дорожает более чем в полтора раза, а взамен чиновники обещают орловчанам увеличение производства зерна. Попробуем разобраться, почему исчезает «второй хлеб».

Ушёл Козлов — «ушла» картошка

Традиционно Орловская область считалась одним из основных производителей картофеля и поставщиком этого продукта на столичные рынки; орловского «второго хлеба» вполне хватало и орловчанам, и москвичам. В постперестроечное время произошло перепрофилирование ряда специализированных картофелеводческих сельхозпредприятий на зерновое и ряд других направлений. Население региона еще какое-то время продолжало успешно заниматься производством картофеля на приусадебных участках и дачах и производило от 80 до 90 % картофеля.

Первым и последним губернатором, который проникся идеей возрождения картофелеводства в Орловской области, и сделал попытку перевести его на промышленные инновационные рельсы, был Александр Козлов. В результате реализации утвержденной им программы «Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 — 2015 годы» в Орловской области на какое-то время увеличился валовой сбор картофеля. В результате так любимый и часто цитируемый чиновниками показатель «производство сельскохозяйственной продукции на душу населения» (ибо население Орловской области и без того малочисленное, а значит, этот знаменатель будет всегда делать ситуацию выигрышной) по картофелю в 2012 году составил 499 кг на каждого жителя области. С уходом Александра Козлова программу «свернули», а картофелеводство наряду с овощеводством пустили на самотёк.

В последние годы «красные» губернаторы Потомский и Клычков вместе со своими «компетентными» помощниками по АПК добили отрасль окончательно. Судите сами: в 2019 году производство картофеля на душу населения в Орловской области составило всего 327 кг (- 172 кг к 2012 году), притом, что и население региона с 2012 по 2019 годы сократилось на 41 814 человек. В 2019 году Орловщина едва удержалась на десятом месте в ЦФО по валовому сбору картофеля с показателем 240,6 тыс. тонн (- 148 тыс. тонн к 2012 году). Более 70 % картофеля было произведено в хозяйствах населения Орловской области.

При этом картофель оставался самым востребованным продуктом: потребление картофеля жителями области в последние годы складывалось на уровне 135 кг на одного человека – это второй, достаточно высокий, показатель в ЦФО после Брянской области (146 кг на человека), свидетельствующий об устоявшихся пищевых предпочтениях орловчан, потребляющих картофеля больше, чем среднестатистические россияне (89 кг на одного человека).

Когда заразы было меньше

Промежуточные итоги 2020 года уже свидетельствуют о снижении заинтересованности сельхозтоваропроизводителей всех категорий хозяйств Орловской области в производстве «второго хлеба». В текущем году посадки картофеля в регионе занимают всего 14752 гектара (94,1 % к 2019 году). Снижение площадей под этой культурой произошло как в сельскохозяйственных организациях (97,8 % к 2019 году) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (86,8 % к 2019 году), так и в хозяйствах населения (94,8 % к 2019 году).

Орловский, Мценский и Хотынецкий районы остаются практически единственными, где еще в незначительном количестве, но сохраняется промышленное производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Специалисты объясняют удручающее положение дел в картофелеводстве и овощеводстве различными причинами. Это давняя проблема сбыта и хранения продукции, низкая механизация и трудоемкость производства картофеля и овощей в частных подворьях. Еще одна серьезная проблема — вредители и заболевания: не менее 12 % картофеля теряются ежегодно из-за колорадского жука, фитофтороза и вирусов.

Одним из самых опасных карантинных объектов в последние годы стала золотистая картофельная нематода. На 1 июня 2020 года специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили нематоду на территории всех административных районов Орловской области. В результате карантинная фитосанитарная зона установлена на площади 5281,09 га.

Главам муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителям, владельцам приусадебных участков регулярно выдаются предписания и рекомендации по локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды. Но воз и ныне там. Обмен участками и временное выделение не зараженных из числа земель сельских поселений никто не регулирует. Напомним, ранее совхозы и колхозы централизованно выделяли в своих севооборотах земельные участки под картофель для жителей деревень, работающих в хозяйствах, и пенсионеров. Поэтому, говоря простым языком, и заразы было меньше: чередование полей помогало избежать накопления инфекций. В наше время стало модно рассуждать о развитии сельских территорий, однако по-настоящему заниматься насущными проблемами сельских жителей никто не хочет.

26 июня текущего года лаборатория орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ («Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория») вновь сообщила о том, что в ходе проведения исследований в рамках государственного задания 383 образцов почвы, отобранных на территории Орловской области, выявлены 333 случая заражения карантинными вредными объектами: золотистой картофельной нематодой.

У Россельхознадзора в силу полномочий основное «средство» борьбы с опасными карантинными объектами — административная ответственность картофелеводов — владельцев участков. В соответствии со статьёй 10.1 КоАП РФ — это предупреждение или наложение административных штрафов в отношении граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; в отношении должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

А как помогают селянам «профильные» чиновники? Их любимое занятие – гордиться успехами регионального АПК и не замечать проблем.

«Свиньи — зерно — навоз»

Департамент сельского хозяйства Орловской области от оказания помощи гражданам в развитии подсобных хозяйств давно и технично самоустранился. Вначале, под предлогом борьбы с африканской чумой свиней, население области вынудили резко сократить свинопоголовье в частных подворьях. После чего повсеместно используемый в кормлении поросят картофель (большей частью его нетоварные фракции) стал не востребован, но зато открыта дорога свинарникам «Мираторга».

Из-за карантинных мер по золотистой картофельной нематоде частникам стало гораздо сложнее реализовывать картофель. Не испытали огромной радости от оценки своего труда и крупные сельхозтоваропроизводители. Осенью 2019 года оптовые цены на картофель не поднимались выше восьми рублей за килограмм, им приходилось работать в убыток и «уступать» скоропортящийся продукт за пять рублей.

Можно было переработать весь нетоварный картофель на крахмал, но стагнирующая орловская пищевая промышленность не смогла принять даже этот скромный объём. Между тем картофельный крахмал считается одним из ценнейших в мире, он активно используется в фармацевтической и кондитерской промышленности, производстве строительных материалов, лакокрасочной и картонажной промышленности, даже в нефтегазовой отрасли. Но всё это не про нас. Орловские чиновники, годами просиживающие штаны в своих креслах, предпочитают выбирать направления попроще и вопросами глубокой переработки не заморачиваться. Формула развития экономики, которую они предлагают орловскому региону на ближайшую перспективу, выглядит так: «свиньи – зерно — навоз». Ничего более рационального в их головы не приходит.

Об успехах производственной деятельности АО «Плещеевский крахмальный завод», расположенного в селе Луковец Малоархангельского района, и Шаблыкинского крахмального завода, вошедшего в состав

АО «Крахмалопродукты», в последние годы не слышно. ООО «Звягинский крахмальный завод», начинавший свою деятельность в девяностые годы с переработки картофеля, потеряв сырьевую базу в орловском регионе, переключился на переработку зерна кукурузы на крахмал и крахмалопродукты.

Подписанное на агропромышленном форуме «Золотая осень» в Москве 4 октября 2017 года соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и ООО «Виннер» в реализации инвестиционного проекта строительства мощностей для длительного хранения картофеля и овощей с регулируемым температурным режимом, заморозки продукции овощеводства, лопнуло, как мыльный пузырь.

Андрей Клычков, посетивший 12 марта 2018 года уникальное, единственное в регионе плодоовощеводческое предприятие замкнутого цикла, предпочел не думать об уже имеющихся на тот момент проблемах ООО «Виннер». Чиновники пофотографировались и уехали, а итогом безразличия Клычкова, Бутусова и Борзенкова стала ликвидация предприятия, потеря более двухсот рабочих мест, дефицит фруктов и овощей местного производства.

Компании McCain лучше в Туле?

Вполне возможно, Клычков и члены его правительства рассчитывали заменить этот проект другим, с иностранным участием. Не случайно провластные СМИ с помпой сообщали о проведении серии встреч орловских чиновников с представителями McCain — крупнейшего в мире производителя картофеля фри.

Основанная в Канаде в 1957 году семьей Маккейн компания сегодня управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и пр. Глобальный оборот — около 10 млрд канадских долларов ($7,36 млрд). В России у компании имеется дистрибьюторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли (данные «СПАРК-Интерфакс»). Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

Но в Орловском регионе не задалось: представителей компании McCain что-то здесь сильно смутило, поэтому они развернулись и направились… в соседнюю Тульскую область. Как стало известно из источников в СМИ, канадская McCain создала структуру под строительство завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области и уже работает над крупнейшим в России проектом производства картофеля фри.

К слову, в 2019 году туляки произвели картофеля в 3,2 раза больше, чем орловские сельхозтоваропроизводители.

Ещё больших успехов в производстве картофеля добились брянские картофелеводы. Как было отмечено в рамках выставки «Всероссийский день поля-2020» министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и губернатором Брянской области Александром Богомазом, Брянская область стала монополистом в этой отрасли. Здесь промышленным способом выращивается пятнадцать процентов всего картофеля. В прошлом году в Брянской области было произведено 1157,8 тыс. тонн картофеля – почти в пять раз больше, чем в Орловской.

Где взять семена?

Еще одной серьезной проблемой, тормозящей развитие картофелеводства в Орловской области, специалисты называют отсутствие качественного семенного и посадочного материала. Система семеноводства сельскохозяйственных культур в регионе окончательно развалена. Овощеводы и картофелеводы-частники вынуждены не менять собственный посадочный материал длительное время, опасаясь, что взамен могут приобрести еще менее качественный, что приведёт к накоплению болезней. Сертифицированный картофель с сортами, адаптированными к условиям нашего региона, такая же редкость, как и сертифицированный посадочный материал плодовых культур.

Известно, что в 2019 году основными странами-поставщиками семенного картофеля в Россию стали Нидерланды (40,8% всех поставок), Германия (33,8%), Финляндия (12,9%), Беларусь (7,2%) и Казахстан (5,3%). На долю остальных стран-поставщиков семенного картофеля в 2019 году совокупно пришлось 0,1% в общем объеме поставок.

По данным Орловского филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», на начало июля 2020 года эксперты провели апробацию тринадцати сортов картофеля на общей обследованной площади 650,3 га трех орловских сельхозпроизводителей. Наиболее популярными сортами оказались: Беттина, Ривьера, Ред Скарлетт, Мемфис, Коломба, Пикассо, Ла Страда, Жуковский ранний, Синеглазка 2016, Балтик Роуз, Лабадиа и Эль Мундо. Очевидно, что преобладают сорта иностранной селекции. Но это организованный сектор. О том, какие сорта картофеля, в том числе нематодоустойчивые, лучше высаживать на приусадебных участках гражданам, чиновники АПК не распространяются. Либо для них самих это большая тайна, либо они почему-то тщательно скрывают эту информацию от жителей области. Так или иначе, в свободном доступе её не найти.

Хотелось бы надеяться, что в Орловскую область всё же вернется её традиционная картошка, и здравый смысл возобладает над нежеланием наших чиновников развивать картофелеводство. Ситуация с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер наглядно показала, что для значительной части населения, находящегося в режиме самоизоляции, местные продукты оказались самыми доступными.

Ольга Рождествина

В тему:

Официальный Портал Орловской области. 7 февраля 2019г.

«Андрей Клычков обсудил с представителями ПАО «Группа Черкизово» и канадской компании «МакКейн» возможности реализации на территории региона проекта по строительству картофелеперерабатывающего завода

От компании «МакКейн» (Канада) в переговорах участвовал технический директор по странам континентальной Европы Роналд Муллер.

Участниками встречи также были заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Дмитрий Бутусов, генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Алексей Илясов.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы реализации на территории Орловской области проекта по строительству картофелеперерабатывающего завода. Совместная работа над указанным проектом осуществлялась на протяжении нескольких месяцев.

Андрей Клычков выразил надежду на развитие долгосрочного и плодотворного сотрудничества правительства Орловской области с ПАО «Группа Черкизово» и компанией «МакКейн» и успешную реализацию в регионе инвестиционного проекта по строительству картофелеперерабатывающего завода.

Глава региона рассказал о преференциях для инвесторов и оказании им поддержки в решении вопросов, связанных с запуском и реализацией инвестиционных проектов. «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для бизнеса в нашем регионе», — подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что при поддержке федерального центра проводится активная работа по созданию Особой экономической зоны на территории индустриального парка «Зеленая роща» в Мценском районе и приданию городу Мценску статуса Территории опережающего социально-экономического развития.

Также Андрей Клычков акцентировал внимание инвесторов на то, что Орловская область помимо географических и экономических преимуществ, обладает мощным кадровым потенциалом, в том числе, учитывая перспективу создания в Орле Центра среднего профессионального образования для предприятий ЦФО.

«Мы видим серьезную потенциальную возможность размещения производства именно в Орловской области», — подчеркнул Леонид Измайлов. Он отметил высокий инвестиционный потенциал Орловской области и благоприятные условия для инвесторов, созданные в Индустриальном парке «Зеленая роща».

Роналд Муллер отметил, в свою очередь, что инвесторам удалось наладить с региональной властью конструктивный рабочий диалог. По его словам, картофель для завода планируется выращивать в Орловской области.

«Мы изучим все плюсы и минусы предложенных площадок, после чего примем решение», — сообщил представитель компании «МакКейн».

«Информагентства распространяют мнения экспертов, которые сводятся к тому, что обеднение населения ведет к росту спроса на дешевые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию. В первую очередь, это касается хлеба, выпечки, яиц, дешевых овощей и фруктов. Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, например, предупредила, что подорожать могут овощи открытого грунта — картофель, морковь, лук, свекла.

— Как и хлеб, — добавил главный научный сотрудник Россельхозакадемии академик РАН Виктор Драгавцев».

«Московский комсомолец». 2019 год

Информация для владельцев приусадебных участков

Золотистая картофельная нематода относится к группе микроскопических круглых червей — нематод. Это опасный возбудитель заболевания картофеля и томатов. Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. В местах, где большая степень заражения нематодой, появляются очаги с угнетенными, желтыми, сильно отстающими в росте растениями, что приводит к значительному снижению урожая. При сильном поражении растения, чтобы получить питательные вещества и воду, образуют мелкие корни, так называемую «бородатость» корневой системы.

С середины июля на корнях картофеля можно заметить мелких, размером с маковое зерно, округлых форм гельминтов (микроскопические черви). Они могут быть белого, желтого или золотистого цвета, а, превращаясь в цисты (отмершие самки с жизнеспособным содержимым внутри – яйцами и личинками), становятся коричневыми или темно-бурыми. Осенью цисты отделяются от корней в почву, где и зимуют. В таком состоянии цисты без растения-хозяина способны сохраняться до 8 лет. Весной из одной самки выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками растений. Очаг заражения с каждым годом расширяется. Распространяется нематода преимущественно с частицами почвы на семенном материале, инвентаре, обуви, талыми водами.

Меры борьбы.

Выращивать устойчивые к нематоде сорта картофеля.

Чередовать картофель с такими сельскохозяйственными культурами, как капуста, укроп, морковь, редис, горох, клевер, многолетние травы. Восприимчивые сорта картофеля не следует выращивать на одном участке более четырех-пяти лет.

Уничтожать сорняки, особенно из семейства паслёновые. При обнаружении зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь.

Осенью при уборке картофеля необходимо удалить ботву с участка и сжечь. Применение органических удобрений (навоз, куриный помет) несколько снижает численность паразита и поддерживает жизнедеятельность растений. После работы на зараженном участке, чтобы не распространять нематоду, необходимо проводить очистку и дезинфекцию обуви и сельскохозяйственного инвентаря.

Очень важно вовремя обнаружить картофельную нематоду и не допустить ее дальнейшего распространения.