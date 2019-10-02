Почему «закашляли» коровы?

№34 (571) от 2 октября 2019 г.

В Болховском районе в одном из крупнейших молочных комплексов ООО «Юпитер» установлены ограничительные мероприятия: сельхозпредприятие признано неблагополучным по туберкулезу крупного рогатого скота.

Соответствующий приказ областного управления ветеринарии от 11 сентября 2019 года опубликован на сайте администрации Орловской области. В настоящее время ведется убой положительно реагирующих на туберкулин животных: уже более трехсот голов крупного рогатого скота ликвидировано. Специалисты пытаются выяснить, чем конкретно заражены животные, определить тип возбудителя – человеческий он или бычий. Исследования будут длиться несколько недель, и не исключено, что за короткий период еще сотни коров отправятся на мясокомбинат.

Напомним, всего в ООО «Юпитер» содержится около 2000 голов крупного рогатого скота, в том числе свыше тысячи коров, сельхозпредприятие специализируется на разведении племенного КРС, производстве молока и мяса. В феврале 2018 года орловские СМИ со ссылкой на директора хозяйства Константина Вуколова сообщали о том, что к августу инвестор намерен построить еще один молочный комплекс – на 500 голов. Руководитель сельхозпредприятия поделился этой радостной новостью с врио губернатора Андреем Клычковым во время визита последнего в Болховский район. Естественно, на камеры. Как и ожидалось, инвестпроект до сих пор находится в стадии реализации. Прошел еще один август, а информации о сдаче в эксплуатацию нового коровника и доильного блока нет. К сожалению, сегодня мы вынуждены упоминать молочный комплекс ООО «Юпитер» в другом контексте.

По информации «ОС», на стройке работали бригады гастарбайтеров, и состояние их здоровья в эти дни находится под особым контролем. Специалисты не исключают, что кто-то из них мог быть инфицирован.

На сегодняшний день в неблагополучном по туберкулезу ООО «Юпитер» запрещены ввод вновь поступивших животных; перегруппировка стада без разрешения ветеринарного специалиста; содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих животноводческих помещениях, а также создание любого рода временных и постоянных пунктов концентрации и ферм-изоляторов для передержки таких животных в хозяйстве.

Также запрещены использование больных туберкулезом животных и полученного от них приплода для производства стада; вывоз сырого молока для продажи на рынках, поставки в столовые, лечебно-профилактические, детские и школьные учреждения; убой больных туберкулезом животных на месте (в хозяйстве).

По информации специалистов, туберкулеза в животноводческих хозяйствах Орловской области не было с 2010 года. Это опасное заболевание грозит сельхозпредприятиям большим экономическим ущербом, связанным с выбраковкой и сдачей животных на убой, продолжительными и дорогостоящими противоэпизоотическими мероприятиями и другими материальными затратами. При самом неблагоприятном прогнозе под нож может отправиться всё стадо. Ситуация осложняется тем, что условия содержания животных на современных фермах (особенности площадки, общая дойка) способствуют их скорейшему заражению, поражаются высокопродуктивные коровы.

По понятным причинам зампред по развитию агропромышленного комплекса Дмитрий Бутусов, ежегодно анонсирующий «молочные» инвестпроекты, о туберкулезном карантине в Болховском районе предпочитает не распространяться. Его подчиненные – сотрудники департамента сельского хозяйства – озабочены выставочными мероприятиями в Крыму (2020 год), организацией презентационной площадки на выставке «Золотая осень», проведением Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» и сдачей норм ГТО. Как сообщается на сайте департамента, 14 сентября 2019 года сотрудники департамента сельского хозяйства Орловской области приняли участие во Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» и прошли последний этап «Готов к труду и обороне» (ГТО). Команду возглавили заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Дмитрий Бутусов, член правительства Орловской области – руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков.

То есть в то время, когда Бутусов и Борзенков сдавали нормы ГТО, в болховском ООО «Юпитер» на мясокомбинат сдавали высокопродуктивных коров.

По данным Орелстата, по состоянию на 1 сентября 2019 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 149,4 тыс. голов (94% к 1 сентября 2018 г.), в том числе коров – 30,0 тыс. (99%). Область продолжает терять молочное поголовье.

Наталья Зарубина