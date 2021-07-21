Почему жители д. Киреевки должны рисковать своей жизнью?

№24 (648) от 21 июля 2021 г.

Несмотря на многочисленные обращения жителей деревни Киреевки по поводу обустройства тротуаров вдоль автомобильной дороги от н.п. Никуличи до п. Биофабрика, администрация Орловского района не намерена заниматься этой проблемой.

Напомним, «Орловская среда» опубликовала рассказ жителя Лошаковского сельского поселения Артёма Рубцова о местной дороге, где нет освещения, пешеходных переходов и тротуаров, 26 мая 2021 года. Как и ожидалось, за полтора месяца ничего не изменилось, разве что пешеходов, которые вынуждены передвигаться по проезжей части, стало больше, так как количество маршруток заметно сократилось. Местным жителям нужно ездить в город ежедневно, и это единственная дорога, по которой они могут туда попасть, если, конечно, поймают попутку. Чиновникам всё равно, а граждане сдаваться не намерены.

— Лошаковское сельское поселение, где я проживаю, находится на удалении километра от федеральной трассы, – рассказывал Артем Рубцов. – На участке дороги, который ведет от трассы к нашему населенному пункту, ездят рейсовый, школьный автобусы, проложен асфальт. Больше здесь ничего нет: ни тротуаров, ни нерегулируемых пешеходных переходов, ни дорожной разметки. Не говоря уже об остановочных пунктах и искусственном освещении. По проезжей части люди вынуждены ходить пешком – автобусы ходят два или три раза в день. Это трасса, скорость движения там – девяносто километров в час. Автомобили вынуждены объезжать пешеходов, в темное время суток это особенно опасно. Добраться до нашего населенного пункта и до поселка Биофабрика можно только пешком. Автобусы останавливаются на проезжей части, и школьный тоже. Это недопустимо.

Вот уже несколько лет активист ведет нескончаемую переписку с администрацией Орловского района, прокуратурой и ГИБДД в надежде, что дело сдвинется с мертвой точки. И ему это даже обещали: экс-глава Орловского района Юрий Парахин говорил, что проект уже разрабатывается, с представителем «Орелгосзаказчика» договоренность имеется, освещение будет, а сам проект вот-вот появится.

Ближе к указанной дате Рубцов поинтересовался у Парахина, где можно будет ознакомиться с проектом и кто конкретно за это отвечает. С тех пор от Парахина ни слуху ни духу, а новый глава района, точнее, исполняющий его обязанности Николай Головко проводит встречи с гражданами на обочинах аналогичных дорог, где тротуары, в отличие от «киреевской» дороги, присутствуют.

Артём Рубцов недоумевает, как можно не замечать одну проблемную дорогу и одновременно беспокоиться о соседней. Ведь если безопасность граждан у чиновников в приоритете, то исключений быть не может.

Речь, в частности, идет о выездном приеме депутата Госдумы Ольги Пилипенко, который был организован недавно в поселке Стрелецкий Орловского района.

После встречи с гражданами Ольга Пилипенко написала на своей странице в соцсетях: «Местные жители обращались ко мне по ряду вопросов, связанных с развитием инфраструктуры.

Несколько улиц населённого пункта – Санаторная, Березовая и Лесная – утопают в темноте. И дело не в перегоревшей лампе. Данная часть посёлка исконно не была освещена. Почему? Уже совсем другой вопрос.

Для скорейшего разрешения нужно оперативно разработать проектно-сметную документацию. Комплекс работ весьма широк: от установки столбов до подключения участка к сети. После этого Орловский район включит территорию в программу освещения на следующий год.

Другой важный вопрос для местных – транспортное сообщение до детского санатория «Орловчанка». Сейчас его фактически нет. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области обещает внести изменения в маршрут №354 с заездом общественного транспорта в район улиц Березовая, Санаторная и Лесная».

Напомним, дорога Никуличи-Биофабрика находится в километре от этой дороги, она не имеет тротуаров и не освещается. Что думает по этому поводу и.о. главы Орловского района Николай Головко, присутствовавший на встрече с жителями Стрелецкого?

Ситуация у нас не изменилась, — рассказал Артём Рубцов. — Когда публикация о нашей дороге вышла в газете, об этом узнали все жители, тогда говорили, может, ситуация изменится. Но большинство считали, что все равно никто ничего делать не будет. И последние оказались правы. Мы отправили два запроса в УГИБДД и УМВД, нам прислали ответы, что провели проверку, и что-то там «не предусмотрено». Что не предусмотрено, я так и не понял. Не предусмотрены тротуары или то, что люди там проживать не должны? При этом сейчас сократилось количество маршрутного транспорта, можно сказать, его просто нет. И еще больше людей ходят по проезжей части. ГИБДД выявила нарушение: нет разметки, поэтому оштрафован подрядчик. И это, как оказалось, единственная претензия. Глава местной администрации в курсе проблемы, а проживает он здесь же. Тем не менее никаких действий он не предпринимает. На прошлой неделе снималось видео, где исполняющий обязанности главы района вместе с депутатом Госдумы Пилипенко выезжали в соседнее сельское поселение, в поселок Стрелецкий, который находится между Киреевкой и оздоровительным лагерем «Орловчанка». К «Орловчанке» ведет аналогичная дорога, но она несколько короче и еще менее проходимая, Головко даже сказал, что это дорога пятой категории. Тем не менее рассказывали чиновники об этом, стоя на тротуаре, находясь в безопасной зоне. У нас тротуаров нет. Сейчас мы отправили заявление в прокуратуру, хочется задать вопрос, почему чиновники игнорируют нашу проблему, ведь своим бездействием они нарушают конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья. В пункте третьем статьи 41 написано: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». На данный момент я вижу умышленное сокрытие и игнорирование проблемы, которой более десятка лет.

В телевизионном сюжете рассказывали, как разработают проектно-сметную документацию, как хотят улучшить жизнь людей, все будет, но, конечно, не сразу, при этом чиновники находились менее чем в километре от проблемы, по которой их уже бумагами завалили, — возмущается Артём Рубцов. — Я сейчас уже думаю подать исковое заявление в суд на администрацию Орловского района. О том, что они не знают о нашей проблеме, даже нечего говорить — обращения были направлены, в курсе местная администрация, в курсе администрация Орловского района, которая перекладывает ответственность на «Орелгосзаказчик». Как объяснила прокуратура Орловского района, «Орелгосзаказчик» обязан содержать дорогу, и эта организация её действительно содержит. Хочется обратить внимание еще на один важный момент: как разъясняет прокуратура, на каждый участок дороги должен быть паспорт с указанием категории дороги, покрытия, которое там должно быть, какие там предусмотрены объекты искусственного освещения, остановочные павильоны, разметка, все должно быть прописано. Где этот паспорт? Все ссылки идут на ГОСТ, «по ГОСТУ не предусмотрено», но при этом не отвечают на вопрос, что именно. Прямых ответов на вопросы нет, отвечают косвенно, обобщенно. Было отправлено очередное обращение еще 18 июня в администрацию Орловского района, уже середина июля, ответа нет. Поэтому хотелось бы через вашу газету обратиться к главе Орловского района Головко, не знаю, как депутат Пилипенко относится к нашему Орловскому району: вы приезжаете, смотрите на одну дорогу, а соседний участок дороги, который у вас под носом и где люди вынуждены ходить по проезжей части, вы не видите. Получается, что исполнительная власть игнорирует конституционные права граждан? Головко как бывший сотрудник ГИБДД ведь должен понимать, что бывает, когда нет тротуаров? Его бывшие коллеги отвечают: «Не предусмотрено». Если не предусмотрено перемещение, где людям ходить? Как им попасть в город? Зимой дорогу чистят, и зимой не так страшно, как осенью-весной, в распутицу. Водители нарушают, разметку сейчас нарисовали, но это ничего не решает, водители нарушают не умышленно, а вынужденно, как и пешеходы, они ведь вынуждены идти по дороге из-за отсутствия тротуаров, нет у них другого выхода. На аналогичном участке автодороги предусмотрено, а здесь не предусмотрено. Кто объяснит, чем отличаются эти два участка дороги? Это парадоксальный случай.

Я уточнил у жителей Стрелецкого: восемь лет они добивались того, чтобы появился тротуар. Были суды, обращения в прокуратуру, администрация Парахина в то время любыми способами открещивалась от этой проблемы. Но в Стрелецком хотя бы сделали… Да, сузили проезжую часть, потому что другой возможности не было, там дальше частные домовладения. У нас же поле для деятельности огромное. Можно взять за основу недавно сделанную пешеходную зону вдоль Наугорского кладбища, вдоль проезжей части. Там даже не сужали дорогу, минимальными потерями сделали длинный хороший тротуар, и там нет проблем с транспортом, у нас же они глобальные. Перевозчики не хотят нас возить. Три автобуса вам в день. У моей семьи есть автомобиль, еще у кого-то есть, но есть же граждане, у которых нет машин. Главный вопрос к нашей исполнительной власти: объясните, почему пешеходы, в том числе дети, должны рисковать своей жизнью, почему водители должны нести ответственность за правонарушение, материальную, или, не дай Бог, уголовную, если что-то случится не по их вине? Кто будет нести эту ответственность? Администрация Орловского района? Виноваты будут участники дорожного движения. Где инициатива главы сельского поселения? Почему я, простой житель, а не глава поселения, хожу по инстанциям?

Полагаем, исполнительная власть в лице и.о. главы района на все эти вопросы всё же вынуждена будет ответить. Не Артёму Рубцову лично и не газете «Орловская среда», а прокуратуре Орловской области. «ОС» просит считать данную публикацию официальным обращением в надзорное ведомство.

Ольга Рождествина