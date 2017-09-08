Почетный гражданин города Орла Ефим Вельковский будет передавать полагающиеся ему денежные выплаты нуждающимся

Ефим Николаевич Вельковский принял решение передавать ежемесячные денежные выплаты из городского бюджета, полагающиеся ему как Почетному гражданину города Орла, орловчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С этой инициативой бывший мэр Орла обратился в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города. Данное управление оказывает меры дополнительной социальной поддержки орловцам, нуждающимся в помощи: семьям с детьми инвалидами; многодетным, неполным, опекунским и приемным семьям. Специалисты управления тесно взаимодействуют с такими семьями, знают об их проблемах, помогают в их решении.

На этой неделе в администрации состоится встреча Почетного гражданина города Орла Ефима Николаевича Вельковского с тремя семьями, оказавшимися в особенно трудной жизненной ситуации, сообщает администрация Орла.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2017 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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