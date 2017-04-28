Почетный гражданин Орла Александр Мисуркин снова отправится в космос 13 сентября

Орловец Александр Мисуркин вошел в состав основного экипажа, который отправится в космос 13 сентября, — сообщается на официальной странице «Роскосмоса» в ВК.

На прошлой неделе экипажи (основной и запасной) прошли тренировку «типовые полётные сутки», которая имитирует условия работы на российском сегменте Международной космической станции и задания, которые изо дня в день решаются космонавтами по поддержанию нормального функционирования систем МКС. Кроме того, экипажам предстоит сдать ещё ряд экзаменов.

В состав основного экипажа МКС-53/54 входят космонавт РОСКОСМОСА Александр Мисуркин, астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Дублеры: Антон Шкаплеров,Скотт Тингл и Шеннон Уокер. Старт запланирован на 13 сентября 2017 года.

Напомним, Александр Мисуркин уже совершал космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-08М» в марте-сентябре 2013 года к Международной космической станции. Тогда продолжительность полёта составила 166 суток 06 часов 15 минут. Он совершил три выхода в открытый космос, в том числе установил рекрорд по пребыванию в открытом космосе в отечественном скафандре — 7 часов 29 минут. По данным «Википедии», общая продолжительность работ в открытом космосе составила 20 часов 02 минуты. Во время возвращения на Землю в ходе посадки произошла нештатная ситуация: отказали датчики, и экипажу пришлось совершить посадку, получая данные от летчиков авиации поисково-спасательной службы. Впрочем, посадка была совершена благополучно.