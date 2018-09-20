Почетный гражданин Орла Ефим Вельковский отмечает 80-летие

20 сентября отмечает свое 80-летие советник губернатора Орловской области, Почетный гражданин Орла Ефим Николаевич Вельковский.

Поздравить Почетного гражданина города пришли первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, мэр города Василий Новиков, первый заместитель главы администрации города Олег Минкин, заместитель главы администрации города Орла Екатерина Данилевская, Почетные граждане города, общественные деятели.

Все желающие обратились к Ефиму Вельковскому со словами поздравлений, дарили памятные подарки. Артисты народного ансамбля «Славица» выступили на сцене с творческой программой. Затем собравшиеся увидели показательные выступления воспитанников центра «Десантник».

По информации пресс-службы администрации Орла.